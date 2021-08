Dolny Śląsk: Powstanie nowy most na Odrze i Oławie. Jest dofinansowanie

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przeprawy mostowej w Oławie na rzekach Odra i Oława wraz z drogami dojazdowymi, to pierwszy etap inwestycji. Oława to jedno z najstarszych miast dolnośląskich, przez które od wieków przebiegały ważne trakty handlowe. Istniejący układ komunikacyjny opiera się na jednym moście w centrum Oławy, a ta nie jest w stanie przejąć całego natężenia ruchu.

- Dzięki tej inwestycji ruch z nienormatywnej i grożącej katastrofą budowlaną przeprawy mostowej przez Odrę zostanie przeniesiony na nowy most, umożliwiający ruch samochodów ciężarowych – podkreślił wiceminister Waldemar Buda.

O kwotę 4,75 mln zł dofinansowania dokumentacji projektowej potrzebnego dla Oławy i województwa Dolnośląskiego mostu wnioskował marszałek Dolnego Śląska. W finansowaniu pierwszego etapu inwestycji będą uczestniczyć także lokalne samorządy.

Budowa dodatkowej przeprawy przez Odrę i Oławę ma także priorytetowe znaczenie dla obsługi ruchu w województwie dolnośląskim – połączy cztery lokalne drogi, w tym dwie wojewódzkie nr 396 i 455. Realizacja inwestycji zapewni: dogodne połączenie transportowe w obrębie powiatu oraz regionu a poprzez docelowe połączenie autostrady A4 i drogi krajowej S8 także z resztą kraju i zagranicą. Inwestycja pozwoli również na to, by wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum Oławy do drogi krajowej nr 94.