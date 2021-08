Dolny Śląsk: Głupota kierowców na S3. Uciekali "pod prąd" korytarzem życia [NAGRANIE]

W ostatnią niedzielę doszło do groźnie wyglądającego wypadku na drodze ekspresowej S3 w okolicach Polkowic. Zderzyły się tam trzy pojazdy, jedno z aut dachowało. Pomocy ratowników medycznych wymagały aż 4 osoby. Ogromna większość kierowców zjechała na prawą i lewą stronę jezdni, tworząc tzw. korytarz życia. To zachęciło kilkadziesiąt osób do jazdy pod prąd i blokowania korytarza, byle tylko zaoszczędzić trochę czasu i uciec z zablokowanej ekspresówki. Oto nagranie opublikowane przez strażaków OSP Zagrodno, jadących do wypadku. Niezła jakość nagrania powoduje, że policja może bez trudu dotrzeć do właścicieli tych pojazdów.