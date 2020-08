Dolny Śląsk: Gdzie łapiemy koronawirusa najczęściej, a gdzie najrzadziej?

Na podstawie rzeczywistej liczby zakażonych w danym powiecie oraz liczby jego mieszkańców powstał wskaźnik zachorowań na 100 tys. mieszkańców. To pozwala zauważyć te powiaty, gdzie rzeczywiście najczęściej zdarzają się zakażenia.I chociaż w mieście Wrocław wykryto najwięcej zakażeń (886), to wskaźnik na 100 tys. mieszkańców wynosi tylko (w porównaniu z dolnośląskimi rekordzistami) 137,8 zakażeń.Zobacz na kolejnych slajdach powiaty, w których najczęściej i najrzadziej dochodzi do zakażenia koronawirusem - posługuj się myszką, klawiszami strzałek na klawiaturze lub gestami

Jaroslaw Jakubczak/ Polska Press