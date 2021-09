Dolny Śląsk: Brakujący fragment drogi S3 ma być już wkrótce przejezdny! Najnowsze zdjęcia [ZOBACZ] Jerzy Wójcik

Dobre informacje dla kierowców korzystających z dolnośląskiego odcinka drogi ekspresowej S3. Już wkrótce pojedziemy brakującym fragmentem tej trasy w okolicach Polkowic. Dziś to jedyne wąskie gardło na dolnośląskim odcinku, nie licząc oczywiście budowanych fragmentów od Bolkowa w stronę czeskiej granicy. W tym miejscu brakuje około 14 kilometrów drogi ekspresowej pomiędzy węzłami Polkowice Północ (dawnej węzeł Kaźmierzów) i Polkowice Północ. Prace są opóźnione o trzy lata, z powodu rozwiązania umowy z włoską firmą, która utknęła z pracami podczas realizacji. Nowy termin zakończenia prac i oddania drogi do ruchu to listopad tego roku. Z najnowszych informacji wynika jednak, że już na przełom września i października zaplanowano ćwiczenia służb ratowniczych na tej trasie. Niewykluczone zatem, że kierowcy pojadą brakującym fragmentem nieco wcześniej, już w październiku tego roku.