Dolny Śląsk: Awaria na kolei. Do jutra autobusy zamiast pociągów

W środę wieczorem doszło do zerwania sieci trakcyjnej na linii kolejowej Lubin - Legnica. Awaria miała miejsce w okolicach miejscowości Raszówka. Za pociąg z Głogowa do Jelcza-Laskowic (przez Wrocław) uruchomiono zastępczą komunikację autobusową z Raszówki do Legnicy. Od Legnicy pasażerowie pojechali już pociągiem.

Jak informują Koleje Dolnośląskie, w przypadku kolejnych środowych połączeń, komunikacja autobusowa będzie funkcjonowała na odcinku z Lubina do Legnicy. Dalej, w stronę Wrocławia, pasażerowie pojadą już pociągiem. Do kiedy potrwają utrudnienia? To oczywiście będzie zależało od tego, jak szybko uda się uporać z awarią. Przewoźnik informuje pasażerów, że awaria ma być usunięta najpóźniej 15 lipca w godzinach porannych.

Jadący Kolejami Dolnośląskimi do piątku muszą się też liczyć z utrudnieniami na trasie Kamieniec Ząbkowicki / Piława Górna – Dzierżoniów Śląski. Również tam wprowadzona została zastępcza komunikacja autobusowa. Powodem utrudnień jest konieczność przeprowadzenia pilnych prac torowych.