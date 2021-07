Dolnoślązacy polubili wypożyczanie samochodów, nawet jeśli mają własne auto

Mieszkańcy wielu nawet najbardziej zatłoczonych miast w Europie narzekają na parkowanie, na drogie paliwo, korki, ale bez swoich aut nie wyobrażają sobie życia. Po prostu wypada mieć samochód, choć to coraz kosztowniejsze i coraz mniej praktyczne rozwiązanie. Pojazd może być elektryczny, i nawet lepiej, bo podkreśla nasz status majątkowy i troskę o środowisko. Drogi czy tani, z salonu czy komisu - ale być musi. To również zdanie wielu Polaków. Przeciętny wiek aut zarejestrowanych w Polsce w kategorii średnich i dużych samochodów użytkowych wynosi 12,2 lat, średnia europejska to obecnie równo 13 lat. Z osobowymi jest gorzej - średnia wieku w Europie to 11,5 roku, w Polsce – 14,1.

Jesteśmy w czołówce

Chęć posiadania swojego pojazdu znajduje odbicie w statystykach. ACEA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów) odnotowało, że w 2014 r. na 1000 mieszkańców Europy przypadało średnio - 498 samochodów osobowych. My, w Polsce byliśmy lepsi - 526. Wyprzedzały nas Luksemburg - 678, Litwa - 635, Malta - 625, Cypr - 586, Finlandia - 586, Włochy - 610, Austria - 552, Niemcy - 550. Za nami w statystykach były Wielka Brytania - 507, Holandia - 487, Szwecja - 475, Hiszpania - 474, a także Czechy - 470, Słowacja - 360. Najskromniej wypadały Węgry - 315 i Rumunia - 246. Cztery lata później, czyli pod koniec 2018 r. według danych Eurostat i ACEA na 1000 Polaków przypadało już 617 samochodów osobowych. To wynik znacznie wyższy niż w przypadku Niemiec - 567, Czech - 540, Francji - 478, Wielkiej Brytanii - 473, Słowacji- 426 czy Węgier - 373. Jesteśmy potentatem w liczbie posiadanych aut i przyzwyczailiśmy się myśleć, że każda polska rodzina ma przynajmniej jeden samochód, ale to nieprawda. Jak podaje ACEA w ubiegłym roku - 33,8 proc. polskich gospodarstw domowych nie posiadało na własność żadnego samochodu.