Dolnośląskie koło gospodyń wiejskich ze średnią wieku... 30 lat! Oto Opolniane babki

Monika Kwapiszewska, inicjatorka i szefowa KGW "Opolniane babki", to kobieta z ikrą. Ma mnóstwo świeżych pomysłów i wciąż stara się pozyskiwać środki na różne inicjatywy. W planach są wycieczki dla dzieci na Guślarz i budowa siłowni. Czy w Opolnie Zdroju da się stworzyć "miejsce na ziemi"? Sprawdzamy!

Skąd pomysł na stworzenie KGW "Opolniane babki"?

Chciałyśmy zintegrować ludzi, mieszkających w naszej wsi, sprawić, żeby "coś się tu działo".

Jaka jest średnia wieku w waszym kole?

Najmłodsza z nas ma 23 lata, a najstarsza około 50 lat. "Opolniane babki" tworzy 26 kobiet, ale tak na stałe współpracujemy w mniejszej grupie.

Co udało się osiągnąć "Opolnianym babkom" w ciągu ostatniego czasu?

Zawsze można nas spotkać na meczach. Rozkładamy swój namiot i stajemy z grillem. Sprzedajemy bigos, grochówkę z kociołka i mamy swoją karkówkę. Wymyśliłam marynatę z miodem i musztardą, która sprawia, że nasze mięso jest naprawdę wyjątkowe. Nikt nas nie finansuje, więc środki na działalność musimy pozyskiwać samodzielnie. Dodatkowe fundusze otrzymujemy ze starostwa powiatowego, ale to jest tylko około 3 tysięcy złotych rocznie. Między innymi z tych pieniędzy wyposażyłyśmy nasze kuchenne zaplecze, chociaż gotujemy w domach, bo nie mamy miejsca, gdzie mogłybyśmy to robić. Z własnych środków kupiłyśmy sprzęt do robienia waty cukrowej oraz rozkładany namiot, który jest też naszą wizytówką, posiada nadruk z nazwą naszego koła. Wciąż w coś inwestujemy zarobione pieniądze.