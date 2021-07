Dolnośląski pośrednik wyłudzał pieniądze obiecując pracę w Niemczech. Działał tak aż siedem lat

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu skierowała właśnie do sądu akt oskarżenia przeciwko „obrotnemu” pośrednikowi. Zarzuca mu się, że mamił swoich klientów atrakcyjnymi ofertami pracy za naszą zachodnią granicę i tak formułował umowy, by zmusić ich do płacenia wysokich kar umownych za ich niewypełnianie. W ciągu siedmiu lat wymusił w ten sposób równowartość 1,2 mln złotych.

Jak ustalono w czasie śledztwa, Waldemar K. drobny przedsiębiorca z jednej z dolnośląskich miejscowości zamieszczał w prasie bądź na portalach internetowych ogłoszenia o możliwości podjęcia na terenie Niemiec pracy na bardzo atrakcyjnych warunkach finansowych i socjalnych. Zgłaszało się do niego wiele osób z całej Polski, głównie budowlańców. Część z tych osób nie prowadziła działalności gospodarczej, ale po namowach oskarżonego, decydowała się na założenie takiej działalności. Nowo upieczeni przedsiębiorcy, przekonani zapewnieniami Waldemara K., decydowali się na podpisanie z nim „umowy o pośrednictwo, w której to on - jako pośrednik - zobowiązywał się do znalezienia w Niemczech odpowiednich zleceń. Jak się potem okazywało, nie miał wcale zamiaru kontaktować chętnych do pracy ze zleceniodawcami w Niemczech, za to tak konstruował umowy iż warunki ich spełnienia były praktycznie nie do zrealizowania przez drugą stronę.