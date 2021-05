Dolnośląski kurator apeluje by nie gnębić uczniów kartkówkami

Roman Kowalczyk apeluje by liczba sprawdzianów mieściła się w granicach rozsądku i być zgodna z postanowieniami wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Dziś (17 maja) do nauki w trybie hybrydowym powrócili uczniowie w klasach IV - VIII w szkołach podstawowych oraz we wszystkich klasach w szkołach ponadpodstawowych. Od 31 maja nauka stacjonarna ma stać się powszechna.

„Marzenia się spełniają, tęsknota nie jest na próżno. Powrót do normalności w oświacie na naszych oczach staje się faktem. Aż się chce wykrzyknąć - nareszcie! Powrót do szkół jest wielką radością, spełnieniem oczekiwań, realizacją pragnień. Przede wszystkim wszakże jest ogromnym wyzwaniem dla wszystkich uczestników szkolnych wspólnot, a także osób i instytucji związanych z edukacją. Nie będzie jednorazowym wydarzeniem, ale procesem. Przed nami trudny czas adaptacji, odnawiania relacji, reintegracji zespołów uczniowskich i pracowniczych, odbudowy wspólnoty. Powrotu do formy psychicznej i fizycznej po długotrwałej izolacji. Uzupełniania zaległości i realizacji podstaw programowych z poszczególnych przedmiotów. Klasyfikacji uczniów i promocji do klasy następnej, wszak zajęcia dydaktyczne kończą się już 25 czerwca. Wśród wielu uczniów i rodziców pojawiają się - co naturalne - obawy jak będzie wyglądał powrót do szkoły, lęk przed wzmożonymi wymaganiami i falą tsunami sprawdzianów – czytamy w liście Romana Kowalczyka .