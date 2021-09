Dolnośląski Festiwal Nauki w tym roku wyłącznie online. Będzie jednak ciekawie! Zobacz co przyniesie tegoroczna edycja [PROGRAM]

DFN 2021 obfituje w wiele ciekawych propozycji. - W zeszłym roku musieliśmy przeredagowywać program, by dostosować festiwal do wymogów obowiązujących w pandemii. Tegoroczna edycja jest od podstaw przygotowana do emisji online – mówi Piotr Krysiak.

Organizatorzy proponują jednak by uczestniczyć w wykładach spoza domu, gdyż właśnie takiej formie sprzyjają niektóre z festiwalowych propozycji. Joga dla kręgosłupa, nordic walking, Wrocław z pokładu kajaka, czy gra miejska do indywidualnego przejścia o dowolnej porze - to tylko niektóre z punktów programu, które można śledzić przebywając na świeżym powietrzu.

Wkrótce również zostanie uruchomiona aplikacja (do ściągnięcia ze strony festiwalu), dzięki której program będziemy mieli zawsze pod ręką. W aplikacji szybciej znajdziemy interesujące nas propozycje. Nie zapominajmy też, że na niektóre wydarzenia obowiązują zapisy.

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem: „od science fiction do science”. - Mamy rok Stanisława Lema i do niego nawiązuje nasze hasło – mówi rzecznik festiwalu. - Również dlatego na inauguracji rektorzy wrocławskich uczelni przeczytają… bajkę właśnie tego pisarza.