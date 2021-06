Dolnośląska branża gastronomiczna nadal cierpi. Tym razem na brak pracowników

Branża gastronomiczna to jeden z głównych filarów pracy dla młodych. Napędową siłą roboczą są tu najczęściej studenci. Młodzi ludzie pracują w na sali czy za barem nie tylko w wakacje, ale i w ciągu roku akademickiego. Jednak poprzedni rok akademicki to przede wszystkim nauczanie zdalne. - Do naszej restauracji spływa 10 może 20 procent aplikacji, z ilości które zazwyczaj otrzymywaliśmy – mówi Anna Chajutin, supervisor w Niewinni Czarodzieje. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest jednoznacznie okres zamknięcia lokali. - Wiele osób postanowiło przebranżowić się podczas pandemii. Dlatego osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym są teraz dla nas na wagę złota.

Anna Chajutin podkreśla także, że większość personelu restauracji stanowią zazwyczaj osoby uczące się. - Kiedy nie ma studentów, trudno o pracowników. Trudno też byłoby nam sprostać wymaganiom finansowym osób, które się do nas zgłaszają. Nie możemy przecież zaproponować im stawki, jaką proponowaliśmy ubezpieczonym przez uczelnie studentom.