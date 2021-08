Dolnośląscy strażacy wracają z Grecji. Zdjęcia spustoszonego pożarami kraju budzą grozę [ZOBACZ ZDJĘCIA]

Dolnośląscy strażacy wracają z Grecji. Do soboty walczyli z ogniem pustoszącym ten kraj od pierwszych dni sierpnia. W drogę powrotną wyruszyli w niedzielę. Do Polski dotrą w czwartek, gdzie w Katowicach odbędzie się odprawa z kierownictwem Państwowej Straży Pożarnej, po niej rozformowanie i odjazd do jednostek na Dolnym Śląsku.

- Sytuacja się ustabilizowała, nasza obecność na miejscu nie była konieczna. Polscy strażacy zajmowali się głównie gaszeniem zarzewi ognia, monitorowaniem sytuacji pożarowej. Działaliśmy w trybie interwencyjnym i doraźnym. Ze względu na górzyste ukształtowanie terenu niejednokrotnie uniemożliwiające dojazd do miejsca pożaru, patrole strażaków wyposażone w hydronetki plecakowe przemieszczały się pieszo aby ugasić pożar - opowiada uczestniczący w działaniach w Grecji rzecznik dolnośląskiej straży pożarnej mł. bryg. Daniel Mucha.

