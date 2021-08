Dolnośląscy politycy ostro po wypowiedzi Władysława Frasyniuka

„Psioczyć” można na dowódców czy na rozkazy, a nie na samych żołnierzy

Senator Bogdan Zdrojewski – Platforma Obywatelska

-Muszę powiedzieć czy zastrzec, że nie słuchałem tych wypowiedzi. Znam je tylko z drugiej ręki. Wydaje mi się, że ta wypowiedź jest niefortunna. Z jednej strony rozumiem emocje Władysława Frasyniuka i jego mocne stawanie po stronie emigrantów, rzeczywiście w koszmarnej sytuacji. Z drugiej strony zwróciłbym uwagę, że żołnierze są od wykonywania rozkazów. Jeżeli można „psioczyć” to raczej na dowódców czy na rozkazy, które otrzymali, ale nie na samych żołnierzy. Nie mam w zwyczaju używania takich słów jak: wataha psów czy śmieci w stosunku do jakichkolwiek osób, zwłaszcza mundurowych, ale jeszcze raz podkreślam: z jednej strony rozumiem emocje, które są związane z trudną sytuacją koczujących rodzin na granicy w koszmarnych warunkach, ale z drugiej strony nie podzielam epitetu, który został wysłany do szeregowych żołnierzy.