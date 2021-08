Dolnośląscy błogosławieni, czyli ci, którzy na pewno będą zbawieni

Zginęły śmiercią męczeńską, zamordowane w czasie II wojny światowej – dekret potwierdzający to, podpisany przez papieża Franciszka otwiera drogę do beatyfikacji siostry M. Paschalis Jahn i jej 9 towarzyszek ze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. Siostry zakonne zginęły w 1945 roku w różnych częściach Śląska z rąk żołnierzy Armii Czerwonej. Broniły swojej czystości i życia osób powierzonych ich opiece.

– Pamięć o naszych bohaterskich męczenniczkach przetrwała od 1945 roku, mimo że byłyśmy na ten temat zmuszone milczeć z powodu sytuacji politycznej. Dopiero po 76 latach udało nam się wyciągnąć z historii imiona tych bohaterskich sióstr i w konsekwencji rozpocząć ich proces beatyfikacyjny – mówiła Radiu Vatican News siostra Miriam Zając, postulatorka w procesie beatyfikacyjnym. – Te skromne elżbietanki jawią się jako mężne, biblijne niewiasty stawiające czoło tym, którzy z ogromną nienawiścią odnosili się do wszystkiego, co było z Boga, co wiązało się z Bogiem i wiarą. One stały się znakiem sprzeciwu, ale i znakiem nadziei dla przyszłych pokoleń. Ich heroiczna śmierć woła dziś o obronę wartości chrześcijańskich.