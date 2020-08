Dokończenie obwodnicy Leśnicy i poszerzenie Kosmonautów. Co dalej z tą inwestycją?

KIO rozstrzygnęła spór na korzyść skarżących firm i orzekła, że postępowanie przetargowe „jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie umowy”. Wyjaśnijmy, że poszło o rozbieżności między kosztorysem przygotowanym przez Kobylarnię, a dokumentacją projektową. Izba nakazała Wrocławskim Inwestycjom unieważnienie całego postępowania. - Zaszła pomyłka w obmiarze przy podbiciu torowiska kolejowego na niewielkim odcinku. Doprowadziliśmy do równoważności ofert, ale Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że postępowanie trzeba jednak unieważnić – wyjaśniał nam Krzysztof Świercz z Wrocławskich Inwestycji.

Przypomnijmy, wykonawcę Osi Zachodniej , czyli drogowego połączenia obwodnicy Leśnicy z ul. Kosmonautów i poszerzenie jej samej, Wrocławskie Inwestycje ogłosiły 22 maja. W przetargu wystartowało 7 firm, wybrano ofertę złożoną przez konsorcjum z liderem - Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. O wyborze oferty zdecydowała cena. Konsorcjum zadeklarowało, że wykona prace za niespełna 189 mln złotych. Oferty pozostałych znacznie przewyższały 200 mln złotych. Kobylarnia dostała dwa lata na budowę trasy do Leśnicy. Prace miały ruszyć z kopyta, ale nie ruszyły, bo przegrane firmy oprotestowały wybór w Krajowej Izby Odwoławczej. Zrobiły to Berger Bau Polska i Skanska, wskazując na błędy w wybranej ofercie. Chodzi o niewłaściwe wyliczenia w kosztorysie, związanym z wykonaniem torowiska tramwajowego.

W ramach tej inwestycji powstanie aleja Stabłowicka, która połączy obwodnicę Leśnicy z nową osią ulicy Kosmonautów. Powstanie od wysokości kąpieliska Glinianki do ul. Fieldorfa. Właśnie na skrzyżowaniu z Fieldorfa dołączy do Kosmonautów nowy łącznik od obwodnicy Leśnicy. Po jej zakończeniu ul. Kosmonautów będzie miała na tym odcinku dwa pasy do centrum i dwa w kierunku Leśnicy. W sumie ma powstać nieco ponad 4 kilometry nowych dróg. Wzniesiony zostanie 143 metrowy wiadukt nad torami kolejowymi w ciągu alei Stabłowickiej, ponad 2 km zielonego torowiska tramwajowego do Leśnicy, 5,6 km ścieżek rowerowych i blisko 7 km chodników. Zaplanowano też budowę nowych przystanków tramwajowych i autobusowych oraz ekranów akustycznych.

Niestety konieczność rozstrzygnięcia nowego przetargu, opóźni realizację inwestycji co najmniej o kilka miesięcy, czyli do 2023 roku.