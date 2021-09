Dodatkowe miliony na wymianę pieców na Dolnym Śląsku

Wymiana kopciuchów w ramach pilotażu ruszy w październiku i potrwa do 2024 roku, a dofinansowanie mogą uzyskać właściciele mieszkań w budynkach liczących od 3 do 20 lokali. Program jest uzupełnieniem ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze” w ramach którego podpisano już 240 tys. umów. Zakłada się, że za dodatkowe 20 mln złotych w naszym regionie uda się wymienić 720 nieefektywnych pieców na paliwo stałe oraz przeprowadzić termomodernizację w 360 budynkach i mieszkaniach.

- Zwiększyliśmy planowany budżet działania z 15 do 20 mln zł, ponieważ wprowadziliśmy dodatkowe preferencje dla budynków zlokalizowanych na terenach gmin graniczących z Republiką Czeską. Mieszkańcy tych właśnie gmin będą mieli szansę na wyższe dotacje, czyli większą o dziesięć punktów procentowych intensywność dofinansowania - powiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Dolny Śląsk jest województwem o największym skupieniu budownictwa wielorodzinnego w stosunku do pozostałych regionów kraju. Większość tych budynków jest ogrzewana przestarzałymi piecami. - Ta forma zabudowy powoduje, że szczególnie potrzebne są tu inwestycje w ekologiczne źródła ciepła. Rozszerzając program o budynki wielorodzinne, wspólnie z ich mieszkańcami zadbamy o lepszą jakość powietrza - powiedział prezes WFOŚiGW we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz. To właśnie we wrocławskim oddziale Funduszu będzie można składać wnioski o dofinansowanie.