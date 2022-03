Dodatkowa edukacja seksualna dla młodzieży we Wrocławiu? Jacek Sutryk: "Wystarczą lekcje biologii i wychowania do życia w rodzinie"

"Z dużym zdziwieniem przyjęłam głosy niektórych radnych przeciwko wprowadzeniu fakultatywnej edukacji seksualnej we Wrocławiu. Tym bardziej, że podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej te same osoby były za wprowadzeniem w naszym mieście takiej możliwości" - mówi nam Adrianna Klimaszewska, przedstawicielka Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej "Tak dla edukacji seksualnej we Wrocławiu!".