Dodatek 300+. Jak złożyć wniosek? Do kiedy? Co trzeba wiedzieć? [INFORMATOR]

Kto może otrzymać świadczenie?

Możesz raz w roku otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną dziecka, bez względu na dochód rodziny, jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem ucznia: w wieku do 20 lat lub w wieku do 24 lat (w przypadku ucznia z niepełnosprawnością). Pieniądze otrzymasz na rachunek bankowy, który wskażesz we wniosku. Świadczenie z programu Dobry Start jest zwolnione z opodatkowania. Nie podlega też egzekucji, a to oznacza, że komornik nie może zająć tych środków.

Do kiedy można składać wnioski o 300 plus?

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r. Po 30 listopada można złożyć wniosek o świadczenie z programu Dobry Start - za pośrednictwem portalu PUE ZUS - tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.