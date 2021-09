Do Wrocławia przyjechały rude kotki. Zobaczcie zdjęcia i film

Kotki przyjechały do nas z ogrodu zoologicznego w Ostrawie i zamieszkały w wolierze przy pawilonie Terai. Jeden z nich na początku bardzo ostrożnie zapoznawał się z wybiegiem. Na szczęście teraz oba kotki nie są już tak onieśmielone.

Kotek rudy przede wszystkim jest najmniejszym gatunkiem dzikiego kota na świecie – jest o połowę mniejszy od kota domowego i osiąga masę do 1,6 kg. Poza tym ma bardzo charakterystyczne umaszczenie, które, niestety, cenione jest przez kłusowników. Jego sierść jest krótka i miękka, górne partie ciała są szaro-brązowe, w różnym stopniu rdzawe i naznaczone rdzawo brązowymi plamami. Na łapach i klatce piersiowej znajdują się poziome paski, zaś brzuch i wewnętrzne boki nóg oraz policzki i podbródek są białe. U tego gatunku wyróżniają się również oczy - dość duże w stosunku do głowy z tęczówkami w kolorze od szarobrązowego do bursztynowego.

Porównanie wielkości dzikich kotów Materiały ZOO Wrocław

Nowi mieszkańcy wrocławskiego zoo to podgatunek pochodzący ze Sri Lanki. Pierwotnie zamieszkiwał lasy deszczowe, ale na skutek zmian środowiskowych, głównie wylesiania, koty te przystosowały się do życia w sąsiedztwie człowieka. Świadczy o tym fakt, że samice z kociętami zostały znalezione na plantacji herbaty. To jednak wciąż dzikie koty.