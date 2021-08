"Do spełniania marzeń wystarczy odrobina odwagi". Tak we Wrocławiu powstał second hand na kółkach

Nie jest to kolejny food truck, jakich wiele w ostatnim czasie, a second hand na kółkach. Surrealistyczne obrazy i wizerunek Fridy Kahlo zdradzają, że w środku może być równie magicznie. Nie mylę się. Zasłona z wizerunkiem Fridy, lustro oplecione grubym sznurem, biurko z kawałka nierówno wyciętego drewna i kilkadziesiąt, jeśli nie więcej kolorowych ubrań na wieszakach.

"A miałam wszystko spalić..."

- Przez siedem lat prowadziłam sklep z odzieżą używaną, Cocoroco. Koszty prowadzenia takiej działalności były tak ogromne, że to mnie przerosło. Wpadłam w tarapaty. Wróciłam do swojego zawodu pedagoga specjalnego, a jednocześnie chciałam znaleźć odskocznię, dzięki której pogodzę pracę z moją pasją, czyli z modą. Wypłaciłam prawie wszystkie pieniądze z konta, zostało 63 grosze. I kupiłam przyczepę - wspomina Agnieszka Katyńska. - Gdybym miała więcej pieniędzy, to byłby to kamper. Dziś wiem, że najważniejsze jest to, żeby zacząć. Czasem można zacząć od małej rzeczy, potem można to rozwijać. Wystarczy tylko zrobić pierwszy krok. Ja jestem wolnym ptakiem i takie osoby najpierw robią, a potem się boją. Ja zaczęłam się bać dopiero wtedy, gdy kupiłam przyczepę.