Dlaczego warto rzucić palenie? Zobacz te MEMY o palaczach. Internauci nie biorą jeńców. Dziś Światowy Dzień Bez Tytoniu >>

Zobacz te MEMY o palaczach. Internauci nie biorą jeńców. Dziś Światowy Dzień Bez Tytoniu >> Internet/memy.pl, demotywatory.pl, blasty.pl, kwejk.pl Zobacz galerię (26 zdjęć)

Palenie zabija! Dym tytoniowy zawiera około 4000 substancji chemicznych, w tym około 40 rakotwórczych. Mimo to, palaczy nie brakuje. 31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Tytoniu. Internauci wykorzystali tę okazję, by "zawstydzić" i pośmiać się z palaczy. Poskutkuje? Zobacz te MEMY i przekonaj się dlaczego nie warto sięgać po papierosa, za to warto rzucić palenie!