„Diabeł” tkwi w… magazynach dawnej Wytwórni Filmów Fabularnych

Teksty, obrazy, muzyka – każdy z tych trzech elementów filmu „Sami swoi” można smakować oddzielnie. Dzięki płycie wydanej właśnie przez Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu możemy pochylić się nad niezapomnianą, niebanalną ścieżką dźwiękową.

Już od jakiegoś czasu zgrywaliśmy na cyfrowe nośniki wszystkie taśmy, którymi dysponujemy – w naszym archiwum jest ich sporo. Wśród tych zasobów jest też taśma z opisem „Sami swoi”. Nie wiedzieliśmy początkowo, co się na niej znajduje – trzeba było wszystko zdigitalizować i okazało się, że to pełna ścieżka dźwiękowa, która została nagrana na potrzeby tego właśnie filmu. Co więcej, na niej, a – co za tym idzie – również na świeżo wydanej płycie są utwory, które w filmie w ogóle się nie pojawiły! Jest ich w sumie 17 – w różnych aranżacjach, w różnych konfiguracjach. Mogę więc śmiało powiedzieć, że to prawdziwa perełka.