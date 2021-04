Derby: Jak Śląsk przegrał z Zagłębiem 0:7. Derby Dolnego Śląska - najwyższa porażka, najwyższe zwycięstwo

Najwyższym w historii triumfem Zagłębia nad Śląskiem było spotkanie z sezonu 1992/1993, kiedy to lubinianie rozgromili Śląsk 7:0. Trenerem Śląska był wtedy Ryszard Urbanek. Kilka spotkań potem Urbanka na stanowisku szkoleniowca WKS-u zastąpił Tadeusz Pawłowski.

Nie był to udany okres dla WKS-u, gdyż w tamtym sezonie drużyna spadła z ligi, a sam Pawłowski stracił pracę jeszcze przed końcem sezonu.

Doskonale tamto spotkanie pamięta Piotr Jawny. - Było to jedno z tych spotkań, o których chciałoby się jak najszybciej zapomnieć. Szczerze mówiąc, to o wiele bardziej niż wynik meczu bolały mnie jego kulisy. W tym okresie WKS praktycznie się rozpadał, a większość zawodników była już dogadana z innymi klubami. Mnie jako piłkarza wchodzącego do drużyny bardzo to bolało, ale cóż mogłem zrobić? - mówi były stoper Śląska.