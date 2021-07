Dawid Czemko, Estoński Futbol: Henri Anier to w Estonii piłkarz MEM, ale w polu karnym jest bardzo groźny

Na początku wyjaśnijmy, skąd w ogóle zainteresowanie ligą estońską?

W sumie sam nie potrafię powiedzieć, od czego to się zaczęło. Po prostu w pewnym momencie zainteresowałem się Estonią jako krajem, a że piłkę nożną bardzo lubię, to jakoś to poszło. Od wielu lat śledzę tamtejszą scenę piłkarską.

Więc tym łatwiej będzie Panu wyjaśnić, jak to się stało, że nieznany poza Estonią klub, jakim jest Paide Linnameeskond, nagle zakwalifikował się do pucharów?

Nie tylko zakwalifikował się do pucharów, ale też zdobył wicemistrzostwo. To bardzo ciekawy projekt, rozwijany od kilku lat w ciekawy sposób. Drużyna bazuje na doświadczeniu w środku pola, bo są tam tacy zawodnicy jak dobrze znany w Polsce Sergiej Mosznikow (w CV ma m.in. Pogoń Szczecin, Górnik Zabrze czy Górnik Łęczna), Adre Frolow czy Karl Mööl. Wszyscy są reprezentantami Estonii. Środek jest obudowany piłkarzami młodymi zarówno krajowymi, jak i z zagranicy - głównie z Afryki.