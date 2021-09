David Hasselhoff na planie filmowym na Dolnym Śląsku. Zobaczcie zdjęcia!

Filmowcy kręcą u nas zdjęcia do serialu „Ze Network”, gdzie Hasselhoff gra główną rolę. 6 i 8 września ekipa pracowała w Bożkowie koło Nowej Rudy. Udało nam się podejrzeć ich na planie.

Serial „Ze Network” powstaje dla niemieckiego serwisu streamingowego VOD TV Now w kooperacji z CBS Studios. David Hasselhoff grać w nim samego siebie - wybiera się w podróż do Niemiec, bo dostaje angaż jednym z teatrów i to staje się początkiem intrygi na międzynarodową skalę. Serial ma mieć 8 odcinków. Premiera w przyszłym roku.