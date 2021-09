Darmowe porady prawne we Wrocławiu. Gdzie i kiedy?

Celem wydarzenia jest pomoc prawna mieszkańcom Wrocławia w sprawach życia codziennego. Porady są całkowicie bezpłatne i dostępne dla wszystkich. Wrocławianie będą mogli podpytać się radców w dwóch miejscach we Wrocławiu - na Placu Solnym oraz na Placu Nowy Targ we Wrocławiu, w charakterystycznych niebieskich namiotach.

Z usług radców prawnych mieszkańcy będą mogli skorzystać w dniach 17 (piątek) i 18 (sobota) września, w godz. 10-17. Organizatorzy obiecują dyskrecję.

- Chcemy wyjść do ludzi. Inicjatywa ma formę edukacyjną i społeczną, aby wrocławianie wiedzieli, że radca prawny pomoże w każdej sprawie. To też promocja zawodu radcy prawnego - mówi nam Małgorzata Nierzewska, dyrektor Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.