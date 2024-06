Darmowe parkowanie w centrum Wrocławia? To trudne, ale wciąż możliwe, w tych miejscach nie trzeba płacić

W ścisłym centrum Wrocławia, a zwłaszcza w okolicy Rynku, trudno z powodzeniem szukać bezpłatnego miejsca parkingowego. Jednak nie jest to całkowicie niemożliwe. Ostało się kilka miejsc, gdzie Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta parkometrów (jeszcze?) nie ustawił. Na mapach zaznaczyliśmy miejsca, gdzie można bezpłatnie zostawić samochód. Szczegóły znajdziecie w galerii do tekstu.

Wrocławska strefa płatnego parkowania we Wrocławiu obejmuje swoim zasięgiem obszar całego centrum Wrocławia. Sukcesywnie się zwiększa i zaczęła już podchodzić do osiedli na obrzeżach miasta. Liczba miejsc parkingowych objętych opłatami zbliża się do 10 000! Pod koniec 2023 roku do strefy płatnego parkowania zostało włączone całe osiedle Huby i część Tarnogaju. A za około dwa miesiące płatnym parkowaniem objęta zostanie kolejna część Nadodrza. Będą to: ulica Łokietka przy wjeździe z Drobnera,

Probusa, od Jedności Narodowej do placu św. Macieja,

ulica Drobnera przy skrzyżowaniu z ulicą Łokietka. Obszar, gdzie płaci się za parkowanie we Wrocławiu podzielony jest na dwie części – strefę płatnego parkowania i śródmiejską strefę płatnego parkowania. Z kolei ta jest podzielona jeszcze na obszar „A” i „B”. Obowiązują tam nie tylko inne taryfikatory opłat, ale także zasady płacenia.

W obszarze „A” i „B” płatne parkowanie obowiązuje siedem dni w tygodniu od godziny 9:00 do 20:00.

W Strefie Płatnego Parkowania (obszar poza ścisłym centrum miasta) opłaty za postój obowiązują od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do 18:00. Przesuwaj slajdy, klikając w strzałki, używaj klawiszy lub gestów Google Maps. opracowanie Remigiusz Biały Jednak są też stawki tzw. „opłat dodatkowych za parkowanie”, czyli po prostu mandatów za niedostosowanie się do zasad płatnego parkowania. Wynoszą one 360 złotych za niezapłacenie za postój lub 216 złotych za przekroczenie czasu. Ale jeśli mandaty te zostaną opłacone w mniej niż tydzień, to ich kwota zmniejsza się o połowę.

W centrum Wrocławia nadal istnieje kilka miejsc, gdzie możemy zaparkować za darmo. Znajdują się one w strefie śródmiejskiej, czyli tej najdroższej oraz strefie „podśródmiejskiej". Udało nam się je zlokalizować i oznaczyć na mapie. Jeśli zdecydujecie się tam zaparkować, do rynku będziecie musieli kawałek podejść. Ale to wciąż niedaleko.

Zobacz na mapie, gdzie są te miejsca Oto miejsca darmowych parkingów w centrum Wrocławia:

