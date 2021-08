Damian Gąska piłkarzem Górnika Łęczna (Śląsk Wrocław transfery 2021)

Damian Gąska zamienił Śląsk Wrocław na Górnik Łęczna

Śląsk Wrocław kończy powoli sprzątanie kadry pierwszego zespołu. Po tym jak z klubu odeszli niemający większych szans na grę u trenera Jacka Magiery Mateusz Maćkowiak (wypożyczenie do pierwszoligowej Odry Opole), Maciej Pałaszewski (transfer definitywny do Górnika Polkowice) czy Piotr Samiec-Talar (wypożyczenie do GKS-u Katowice) przyszedł czas na Damiana Gąskę.

Sprowadzony w lipcu 2018 roku z Wigier Suwałki ofensywny pomocnik wielkiej kariery we Wrocławiu nie zrobił. Łącznie wystąpił w 47 meczach ekstraklasy (7 asyst, bez goli) i czterech spotkaniach pucharu Polski. We wrześniu ubiegłego roku został wypożyczony do Radomiaka Radom, z którym wywalczył bezpośredni awans z Fortuna 1 ligi do PKO Ekstraklasy. Tam szło mu już zdecydowanie lepiej, bo w 33 meczach zanotował 3 gole i 7 asyst, walnie przyczyniając się do sukcesu Radomiaka.