Damian Gąska i Mateusz Radecki zamienili Śląsk Wrocław na Radomiak Radom (Transfery Śląsk Wrocław ekstraklasa lato 2020)

Damian Gąska i Mateusz Radecki zamienili Śląsk Wrocław na Radomiak Radom

Damian Gąska trafił do Śląska Wrocław w lipcu 2018 roku z pierwszoligowych Wigier Suwałki, gdzie był wyróżniającą się dziesiątką w skali całej ligi (jedna bramka i dziewięć asyst). W Śląsku Wrocław nigdy nie udało mu się przekonać do siebie żadnego z trenerów na tyle, by grać w podstawowym składzie. Zarówno Tadeusz Pawłowski jak i Vítězslav Lavička trochę na siłę robili z niego skrzydłowego. Żaden z nich nie widział w nim rozgrywającego do pierwszej jedenastki.

Gąska już dwukrotnie był bliski odejścia ze Śląska (mocno zabiegała o niego m.in. Miedź Legnica), ale do tej pory zawsze dawał się namawiać na pozostanie w stolicy Dolnego Śląska. Teraz po sprowadzeniu na jego pozycję młodzieżowca z Legii Warszawa Mateusza Praszelika oraz pierwszych występach tego piłkarza (dwa mecze, dwie asysty i wywalczony rzut karny) stało się jasne, że miejsca dla Gąski już nie będzie.