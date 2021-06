Czym można pływać po Wrocławiu? Jakie statki i barki pływają po Odrze i cumują przy bulwarach? [ZOBACZ ZDJĘCIA]

Pływanie. Wrocławianki z mieszaną sztafetą w finale ME

W czwartek do południa polska sztafeta mieszana 4x100 stylem zmiennym (Tchórz, Kozakiewicz, Majerski, Fiedkiewicz) awansowała do finału trwających w Budapeszcie ME. Czas Polaków (3:46.43) jest szóstym wynikiem w stawce. Czwartkowy finał o godz. 19.22.