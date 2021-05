Czy prezes MPK Wrocław grozi swoim pracownikom?

Krzysztof Balawejder stwierdził też, że to z ich winy musiał wstrzymać ogłoszenie przetargu na kupno 30 tramwajów, bo, jak napisał w sieci, obniżka oznacza wpływy do budżetu niższe o 15 mln złotych rocznie. Radni opozycji zarzucili prezesowi manipulację i tani populizm, a oskarżenia pracowników o działanie na szkodę spółki skandalem.

"Czy Prezes Balawejder grozi pracownikom MPK zwolnieniem za poglądy?" - zapytał Piotr Uhle, przewodniczący klubu Nowoczesnej w radzie miejskiej. - To poważny zarzut ze strony pracodawcy do pracowników. Działanie na szkodę spółki jest przesłanką do zwolnienia dyscyplinarnego. Grożenie „dyscyplinarką” za poglądy byłoby absolutnym skandalem i wpisywałoby się w praktykę ekipy rządzącej miastem. Praktykę, która polega na systemowym kneblowaniu, zastraszaniu i usuwaniu wszystkich, którzy mieli czelność myśleć samodzielnie i nie zgodzić się z obowiązującą monoracją płynącą z ratusza - skomentował.

"Jak dowiadujemy się z wpisów prezesa Balawejdera, zwolenników obniżki cen biletów nie życzy sobie on wśród swoich pracowników. Czy tę wypowiedź należy traktować jako zapowiedź represji wobec tych, którzy nie wyznają jedynie słusznych poglądów Prezesa MPK?" - zapytał na swoim profilu, a słowa o skutkach obniżki cen biletów skomentował: "to tani populizm, manipulacja, nastawianie wrocławian przeciwko radnym opozycji i szantaż emocjonalny wrocławian".

Rzecznik MPK odniósł się też do słów prezesa Balawejdera, w których wskazał winnych za uszczuplenie wpływów do kasy spółki o 15 mln złotych rocznie po stronie opozycji w radzie miejskiej. Na nasze pytanie: na jakiej podstawie Krzysztof Balawejder wymienił tę kwotę, Bartosz Naskręski odpowiedział, że analiza opiera się na szacunkach urzędu miasta, które zostały przygotowane do szacowania skutków projektu uchwały Klubu PiS.

Niższe ceny biletów, wyższe wpływy

Przypomnijmy, radni opozycji przekonując do głosowania za uchwałą obniżająca ceny biletów, argumentowali, że to powinno zachęcić do korzystania z usług MPK i przyczynić się do zwiększenia wpływów ze sprzedaży przejazdówek. Los uchwały pozostaje w rękach wojewody dolnośląskiego Jarosława Obremskiego, który może ją unieważnić. Wnioskowali o to radni z Forum Jacka Sutryka powołując się na „wadę prawną”, czyli fakt, że przed przegłosowaniem nie zdążyła jej zaopiniować Wrocławska Rada Pożytku Publicznego. Wojewoda ma 30 dni na ocenę legalności uchwały.