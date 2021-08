Czy powinniśmy bać się robotów? Elon Musk kontra Kazuo Ishiguro

Musk opowiadał o swoim robocie podczas Dnia Sztucznej Inteligencji i zapewne dlatego zażartował, że będzie on tak zaprojektowany, żeby nie mógł dogonić ludzi, a ci z kolei potrafili go szybko obezwładnić. Żarcik nawiązywał do obaw niektórych naukowców, dla których rozwój sztucznej inteligencji musi doprowadzić ludzkość do upadku, bo w pewnym momencie roboty zyskają świadomość i uczynią z nas swoich niewolników. To strachy chyba na wyrost, bo ludzki mózg składa się z 86 miliardów ne-uronów, połączonych ze sobą skomplikowaną siecią. Odtworzenie takiego systemu w sztuczny sposób wydaje się nieprawdopodobne.

Co nie znaczy, że nie ma się czego bać. Jeśli pozwolimy stworzonym przez specjalistów wyrafinowanym programom podejmować decyzje w naszym imieniu, to może się okazać, że jakiegoś czynnika nie uwzględniono i skutki będą dla kogoś katastrofalne. Już dziś takie programy potrafią po dostarczeniu danych rozwiązywać wyznaczone problemy i wyciągać wnioski wyglądające na prawidłowe - z tym, że nie mamy pojęcia, jaką dokładnie drogą do nich doszły.