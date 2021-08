Czy Niemcy ukryli tu "złoto Wrocławia"? Tunele mają 915 metrów długości!

Na kilka metrów od ścian tajemniczego magazynu poszukiwacze natknęli się na belki, które skutecznie utrudniają im dalsze drążenie tunelu. Doszło też do zawału ziemi. To jednak nie wszystko!

- Stopień skomplikowania zabezpieczeń na wejściu do podziemi jasno wskazuje, że Niemcom bardzo zależało, żeby uniemożliwić odkrycie tajemnic kompleksu i jak do tej pory, ich metody okazały się skuteczne - nikt tam nie wszedł od 1945 r. - tego jesteśmy pewni. Te utrudnienia niestety generują dodatkowe koszty. Już wiemy, że pokonanie odcinka do ściany betonowej oraz zabudowa wejścia do śluzy gazowej („klatka bezpieczeństwa” dla saperów) to koszt około 100 tys. zł! - informuje Sebastian Terenda ze Stowarzyszenia Miłośników Górnych Łużyc.