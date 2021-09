Czy mama weganka może karmić noworodka piersią?

Diety wegetariańskie i wegańskie zyskują na popularności. Zapewne więc często słyszą Państwo pytanie o to, czy ona nie zaszkodzi dziecku. Zwłaszcza że wielu lekarzy położników nie jest do tego przekonanych…

Do nas trafia matka z dzieckiem – zwykle nie mamy okazji rozmawiać z kobietami w ciąży. Czasami rozmawiamy z nimi, gdy ciąża jest zagrożona porodem przedwczesnym. Wtedy kobieta leży w szpitalu i o różne rzeczy nas pyta. Gros pacjentek (ok. 80 procent) pojawia się u nas jako mamy swoich dzieci, chcące je karmić wyłącznie piersią albo urodziły przedwcześnie i zamierzają karmić odciągniętym mlekiem. Rzadko nam zadają takie pytanie. Odnoszę wrażenie, że boją się usłyszeć: „No co ty – dieta wegańska? Zwariowałaś?!”. Wiele razy o wegańskiej diecie mamy dowiadujemy się dopiero, gdy dłużej porozmawiamy, bo potrzebujemy dokładnych informacji związanych z chorobą dziecka i dłuższym pobytem w szpitalu. Wtedy mama chętniej opowiada o sobie, o tym, jakie ma przyzwyczajenia żywieniowe, nawyki czy wątpliwości. Rzeczywiście takich mam jest coraz więcej, choć nie jest to jakaś olbrzymia liczba – szacuję, że może to być około 10 procent wszystkich.