Czy będą wyłączenia prądu 4.06 w dolnośląskim? Sprawdź, gdzie mogą być przerwy w dostawie

Czy są planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim 4.06? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 4.06. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Jelenia Góra Jelenia Góra, ul. Lwówecka 29, 31, 33, 35.

4.06 od godz. 8:00 do 14:00 Jelenia Góra, ul. Goduszyńska 28, 30, 30A, 32, 34, 36, 38, 40A, 43, 43A, place budów.

5.06 od godz. 8:00 do 14:00 Jelenia Góra, ul. Jagiellońska 3, 5.

7.06 od godz. 8:00 do 14:00 Jelenia Góra, ul. Jadwigi Śląskiej - Garaże.

10.06 od godz. 8:00 do 14:00 Legnica miejscowości Legnica Al. Zwycięstwa nr 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 - Brak prądu

5.06 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowości Legnica ul. Koskowicka nr 6, 8, 8a, 8b - brak prądu

7.06 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowości Legnica ul. Jaworzyńska 114, 115, 116, ogródki działkowe Al. 100-lecia Odzyskania Niepodległości - Brak prądu

11.06 od godz. 8:00 do 15:00

miejscowości Legnica ul. Karbońskiego 1-10, Okulickiego 25,27,29, Pileckiego36, 38, Karskiego 1-16, Bataliony Zośka 32, 34 36 - brak prądu

12.06 od godz. 8:00 do 13:00 miejscowości Legnica ul Reja 1, 3 - brak prądu

12.06 od godz. 8:00 do 15:00 Wałbrzych Wałbrzych ul.: Broniewskiego nr 2A pawilon handlowy, ul. Sokołowskiego nr 1A, Boya-Żeleńskiego nr 1, 3, 5, 7, 9, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, ul. Doktora Judyma nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, ul. Pasteura nr 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, ul. Wyszyńskiego nr 1A, 1B, 5, 7, 9, 13A ,13B, 13C, 15, 15A, 17, 19, 21, 23, 23A, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, garaże,

14, 18, 20, 22, 24, 24A, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 41A, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 53A, 55, 57, 59, 61, 63, 42, 44, 46, 48, 48A, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, ul. Długosza nr 8A, ul. Grota-Roweckiego nr 19, 19A,

10.06 od godz. 8:00 do 15:00

Wrocław Wrocław Fabryczna: pl. Srebrny, Grabiszyńska od 142 do 170 parzyste, Cynowa, Niklowa, Stalowa od 52 do 60 parzyste, Tatrzańska od 2 do 28 parzyste, Żółta od 47 do 51a i od 48 do 52, Złota od 1 do 7a i od 2 do 10, Śnieżna od 15 do 31 i od 14 do 22, Kruszcowa od 4 do 16a parzyste oraz dz.44/1, dz.14 i dz.38/9, Zielona od 45 do 65 i od 42 do 58, Błękitna, Jesiennicka.

4.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Sułowska od 10 do 12 parzyste.

4.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Stare Miasto: Michalczyka 5, Długa od 42 do 68d parzyste oraz dz.1/12, dz.4/2 i dz.1/14, Łęczycka od 1 do 19 i od 2 do 22, Młodych Techników od 58 do 66 parzyste.

4.06 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Wysłoucha od 23 do 29 nieparzyste.

5.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Balladyny, Czekoladowa od 44 do 54 parzyste, Piernikowa od 1 do 3 nieparzyste, Grota-Roweckiego od 111 do 123 nieparzyste, Gerberowa od 14 do 22 parzyste.

5.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Hermanowska od 4 do 10 parzyste, Jerzmanowska od 55 do 119 i od 58 do 118, Adamczewskich od 1 do 21 i od 2 do 22, Jasińskiej, Płużna od 3 do 45 i od 28 do 38, oraz dz.19/8 do 9, Rodła dz.17/4, Gałowska od 3 do 33 i od 16 do 30, Kłopockiej, Piołunowa 2, Osiniecka od 97 do 99 i od 98 do 126 oraz dz.1/29, Gruszowa, Graniczna 201.

6.06 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Stare Miasto: pl. Kościuszki od 7 do 9 i od 8 do 10 oraz dz.6/51.

6.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Małopanewska od 2 do 6a parzyste, Białowieska 60b, Legnicka 62.

7.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Racławicka 98, Wichrowa 4d.

7.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Kłokoczycka od 165 do 169 nieparzyste, Czerwonej Róży dz.11/12.

7.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Grabiszyńska od 333 do 333a nieparzyste oraz dz.11/7.

10.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Cholewkarska dz.1/3 i dz.17/6.

10.06 od godz. 7:00 do 16:00 Psie Pole: Mulicka od 1 do 5, 11, od 2 do 4 i 10 oraz garaże, Pakosławska 30 i 42 oraz dz.297/2.

11.06 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Avicenny 47 oraz dz.5/99, dz.3/2 i dz.5/73, Dzierżonia od 30 do 40 parzyste, Wiejska od 25 do 29 nieparzyste, Jordanowska 76, Maślicka od 1 do 45, od 4 do 8 i od 30 do 74, Gosławicka 2a, Pilczycka 205, Fromborska 12, Warmińska od 1 do 9 nieparzyste, Rędzińska od 11 do 43 i od 20 do 24 oraz dz.5/24, 5/28, Turoszowska, Notecka, Warciańska, Autostradowa Obwodnica Wrocławia na wysokości Alei Śląskiej, Jerzmanowska 2 oraz dz.13.

11.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Mulicka od 1 do 5, 11, od 2 do 4 i 10 oraz garaże, Kiełczowska od 10 do 12, 20, od 24 do 28, 40, 15, od 31 do 33 i 39, Ceglana, Lechitów, Tczewska od 57 do 63 i od 52 do 62, Kowalska od 101 do 125 i od 106 do 190, Miłoszycka od 53 do 97 i od 50 do 88.

12.06 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Lokomotywowa od 75 do 97 i 44, Drezynowa 35.

12.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Rdestowa dz.1 i dz.11/17.

13.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Stare Miasto: Kuźnicza od 43-do 45a i 44, Uniwersytecka 27 i 28.

13.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Mulicka od 1 do 5, 11, od 2 do 4 i 10 oraz garaże, Astrowa 21 i od 24 do 28, Nagietkowa 1, Kapliczna od 2 do 4 i od 11 do 17, Palisadowa od 7 do 17 i od 10 do 14, Ostrowska od 33-do 45 i 50 oraz dz.12/3, Lipska 7a, Jarocińska od 11 do 57 i od 42 do 74, Wieluńska od 1 do 9a i od 2 do 18, Krotoszyńska od 31 do 67 i od 16 do 44, Szczypiornicka od 1 do 11 i od 2 do 14 oraz dz.121/4, dz.121/8 i dz.86/6, Ćwiczebna 101 i od 100 do 112, Odrodzenia Polski od 1 do 31 i od 2 do 28 oraz dz.13/1, Skarbu Zakrzowskiego od 1 do 13 i od 2 do 10, Jagiellońska od 1 do 17 i od 2 do 10, Marynarska od 1 do 31 i od 2 do 6a, Stoczniowa od 9 do 21 i od 2 do 8a, Okrętowa 6, Masztowa od 1 do 17 i od 2 do 12.

13.06 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Probusa od 1 do 11 nieparzyste, pl. Św. Macieja od 1 do 9 i od 2 do 10.

14.06 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Rubczaka od 13 do 25 i od 16 do 20, Trzmielowicka od 1 do 9 nieparzyste, Średzka 41.

14.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Stare Miasto: Rejtana od 1 do 7 i od 2 do 10, Kołłątaja od 15 do 21 i 20, Piłsudskiego 98.

14.06 od godz. 7:00 do 16:00 powiat bolesławiecki Bolesławiec, ul. Irysów 10, Widok 1, 3, 12, 12C.

4.06 od godz. 9:00 do 14:00 Gościszów, od 1 do 14 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

6.06 od godz. 8:30 do 11:00 Gościszów, od 1 do 14 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

6.06 od godz. 19:00 do 21:00

powiat dzierżoniowski Janczowice

4.06 od godz. 7:00 do 20:00 Ligota Wielka: od numeru 58 do 84

5.06 od godz. 7:00 do 16:00 Ligota Wielka: od numeru 1 do 27.

6.06 od godz. 7:00 do 16:00 Jasinek

6.06 od godz. 7:30 do 15:30 powiat jaworski Sady Górne, od 59 do 85.

5.06 od godz. 8:30 do 11:30 miejscowości Myślinów nr 39-50, dz. nr 16/1 (maszt telefonii komórkowej), Nowa Wieś Wielka 1A - brak prądu

5.06 od godz. 9:00 do 16:00 Sady Górne, od 33 do 49, 56.

5.06 od godz. 12:00 do 15:00 miejscowości Zębowice : nr 22A,B,C,D,F nr 23A,B,C,D,F, gospodarstwo ogrodnicze - Brak prądu

6.06 od godz. 8:00 do 12:00 miejscowości Targoszyn: 79C Hydrofornia, dz. nr 80(przepompownia),79H (ubojnia drobiu) - brak prądu

7.06 od godz. 8:30 do 17:30

Sichów dz. nr 173/3

6.07 od godz. 9:00 do 16:00 powiat kamiennogórski Wieściszowice, nieparzyste od 57 do 85, od 87 do 102 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

4.06 od godz. 8:00 do 10:00 Wieściszowice, 13, 17, od 19 do 22, 25, 25A, 28, 30, 31, 32, 34, 39, od 45 do 56, 58, 60, 62, 64, 66, 74, 76, 80, 82A, 84, 86 oraz Sklep, Świetlica, była Owczarnia - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

4.06 od godz. 8:00 do 10:00 Krzeszów, Szkoła Betlejemska 1, 1a, 3.

4.06 od godz. 8:00 do 12:00 Wieściszowice, nieparzyste od 57 do 85 i od 87 do 102 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

4.06 od godz. 13:00 do 15:00

Wieściszowice, 13, 17, od 19 do 22, 25, 25A, 28, 30, 31, 32, 34, 39, od 45 do 56, 58, 60, 62, 64, 66, 74, 76, 80, 82A, 84, 86, Sklep, Świetlica, była Owczarnia - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

4.06 od godz. 13:00 do 15:00 Rędziny, 94, 94, Ujęcie Wody, Czarnów od 1 do 9 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

5.06 od godz. 8:00 do 10:00 Rędziny, 94, 94, Ujęcie Wody, Czarnów od 1 do 9 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

5.06 od godz. 12:00 do 14:00 powiat karkonoski Dziwiszów, ul. Zielone Wzgórze 8, Panoramiczna 2.

4.06 od godz. 8:00 do 14:00 Jeżów Sudecki, ul. Długa od 93A do 115,119, od 121 do 123, Górna od 1 do 15, Zachodnia od 7 do 33, Północna, Szkolna 13, 19, 20, place budów, Południowa place budów.

4.06 od godz. 9:00 do 11:00

Piechowice, ul. Pakoszowska, Polna, Rolna, Siewna.

4.06 od godz. 9:00 do 13:00 Szklarska Poręba, ul. Dolna 3, 5, 7,9, 11, 13.

5.06 od godz. 8:00 do 15:00 Szklarska Poręba, ul. 11 Listopada 16, 18, 18a, 22, 22a, 24, 24a, 24b, 24c, 24d, 39, 31, 33, 35, place budów.

6.06 od godz. 8:00 do 15:00 Szklarska Poręba, ul. Dolna 3, 5, 7, 9, 11, 13.

6.06 od godz. 8:00 do 15:00 Wojcieszyce, ul. Olchowa 7, 9, 15.

7.06 od godz. 8:00 do 14:00 Staniszów, ul. Witosza 3a, 3b, 3c, 3d, 3e.

10.06 od godz. 8:00 do 10:00 powiat kłodzki Ołdrzychowice

7.06 od godz. 9:00 do 14:00 Kamienica od 1 do 13 , działka 57/5 ,57/4, 45/1, 34/12, 34/11, 7/10

10.06 od godz. 9:00 do 14:00

powiat legnicki miejscowości Szczytniki nad Kaczawą Betoniarnia - Brak prądu

4.06 od godz. 8:00 do 12:00 miejscowości Szczytniki nad Kaczawą Tartak, Żwirownia - Brak prądu

4.06 od godz. 11:00 do 14:00 miejscowości Gniewomirowice nr 132a, 132, 131 - Brak prądu

5.06 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowości Grzybiany ul. Gwiezdna 12, 14 - brak prądu

10.06 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowości Spalona dz. nr 542/1, 499/192, 499/190-191, 499/188-189 - brak prądu

11.06 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowości Kochlice ul. Dębowa, Lubińska 31, 31a-31f, SPT Serwis - Brak prądu

13.06 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowości Spalona ul. Ceglana 62 - brak prądu

14.06 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowości Kłębanowice - Brak prądu

18.06 od godz. 8:00 do 13:00

miejscowości Krotoszyce ul. Piastowska 9-37, Gwarna, Polna, Zielona, Parkowa, Kościuszki 2 - Brak prądu

19.06 od godz. 8:00 do 13:00 Dunino 2Z, 2W, dz. 16/8-9

23.09 od godz. 8:00 do 14:00 powiat lubański Leśna, ul. Baworowo 66, 75, 77, 80, 80A, 80B, 80C.

4.06 od godz. 8:30 do 13:30 Olszyna, ul. Górna od 1 do 7, Legnicka od 66 do 70.

5.06 od godz. 8:00 do 14:00 Radostów Dolny, od 1 do 77, Radostów Średni od 1 do 52A.

5.06 od godz. 13:00 do 15:00 Mściszów, od 3 do 40, od 70 do 116 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

6.06 od godz. 7:30 do 9:30 Mściszów, od 41 do 70, od 117 do 160.

6.06 od godz. 9:00 do 13:30

Mściszów, od 3 do 40, od 70 do 116 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

6.06 od godz. 13:00 do 15:00 Mściszów, od 130 do 160.

7.06 od godz. 8:30 do 13:30 Świeradów Zdrój, ul. Lwówecka od 7 do 28, Rolnicza od 9 do 12.

10.06 od godz. 8:00 do 16:00 Mściszów, od 130 do 160.

10.06 od godz. 8:30 do 13:30 powiat lubiński miejscowości Lubin ul. Małomicka - okolice numerów: 98E, 98F, 98G 98H, 98I - brak prądu

4.06 od godz. 8:00 do 16:00 miejscowości Chróstnik - okolice numerów/ulic: 27B, 27C, 27J, 32JA, 32J, dz.224/1, dz.226/6, dz.560/2, dz.560/6; ul. Leszczynowa 3, 5 - brak prądu

5.06 od godz. 8:00 do 17:00

miejscowości Chróstnik - okolice numerów/ulic: 29B, 29D, 29G, dz.227/10 - brak prądu

7.06 od godz. 8:00 do 16:00

powiat lwówecki Niwnice, od 114 do 122, 165 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

4.06 od godz. 8:30 do 10:00 Niwnice, od 114 do 122, 165 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

4.06 od godz. 17:00 do 19:00 Pławna Dolna od 1 do 9, Mojesz od 11B do 49.

5.06 od godz. 9:00 do 12:00 Pilchowice, 116, 116a, 121, 122 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

7.06 od godz. 8:00 do 9:00 Pilchowice, od 1 do 11A, od 109 do 115.

7.06 od godz. 8:30 do 16:00 Pławna Dolna, od 1 do 9, Mojesz, od 11b do 49.

7.06 od godz. 9:00 do 13:00 Pilchowice, 116, 116a, 121, 122 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

7.06 od godz. 15:00 do 17:00

powiat milicki Rakłowice od nr 1 do 14, 16, 17, Dziadkowo od nr 1 do 3B, działki 38/1, 39/1. Gm. Cieszków.

4.06 od godz. 8:30 do 14:00 Tworzymirki Górne dz. 47. Gm. Milicz.

5.06 od godz. 8:00 do 12:00 Świebodów 49 (zakład produkcyjny), Świebodów dz. 3. Gm. Krośnice. Pogórzyno 7. Gm. Milicz.

6.06 od godz. 8:00 do 14:00 Krośnice ul. Wesoła, Kwiatowa, Sanatoryjna od numeru 1 do 17 i działki przyległe.

7.06 od godz. 8:00 do 12:00 Krośnice ul. Jasna 2, Orzechowa 1 i działki przyległe.

11.06 od godz. 8:00 do 12:00

Krośnice ul. Piaskowa, Działkowa, Sportowa od nr 1 do 3B, Sanatoryjna od nr 26 do 34 parzyste.

11.06 od godz. 8:00 do 14:00 Postolin od nr 1 do 19, dz. 111, dz. 106/6, dz. 173, dz. 191/9, Kościół i działki przyległe. Kozuby (Postolin) 1. Gm. Milicz.

12.06 od godz. 8:00 do 12:00

powiat oleśnicki Spalice ul. Świerkowa, Dębowa 28, 32, dz. 250/2, Sosnowa, Jodłowa od nr 10 do 26. Gm. Oleśnica.

4.06 od godz. 8:00 do 9:00 Sokołowice 100Z, dz. 337/7 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

4.06 od godz. 8:00 do 10:00 Goszcz ul. Diamentowa, Rubinowa, Perłowa od nr 2 do 6 i działki przyległe. Gm. Twardogóra.

4.06 od godz. 8:00 do 12:00 Krzeczyn dz. 479/76-79, dz. 249/44 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

4.06 od godz. 11:30 do 14:00 Smardzów ul. Koralowa i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

5.06 od godz. 8:00 do 10:00 Oleśnica ul. Ekologiczna, Wspólna od nr 2 do 14B parzyste, Leśna od nr 6 do 8A, 32.

5.06 od godz. 8:00 do 14:00 Krzeczyn 1, od nr 2 do 16, 40, 41, 41C, 42, od nr 42 do 42C, 44A, od nr 45 do 54G, działka 133/8 oraz działki przyległe. Gm. Oleśnica.

5.06 od godz. 8:30 do 14:00

Oleśnica ul. Rzemieślnicza od nr 6 do 14, Sklepy, PKS, Pralnia, Garaże, AUTO MIX i działki przyległe.

5.06 od godz. 11:00 do 15:00 Oleśnica ul. Malinowskiego 3 i działki przyległe.

6.06 od godz. 10:00 do 13:00 Krzeczyn 40H, dz. 138/1, dz. 139/2 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

7.06 od godz. 10:00 do 14:00

Solniki Wielkie od nr 25 do 28, 29a, od nr 30 do 33, 35, Kościół. Gm. Bierutów.

10.06 od godz. 8:00 do 14:00 Ligota Mała dz. 364/14 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

10.06 od godz. 10:00 do 13:00 powiat oławski Oława ul. Platynowa 15 oraz obręb działek numer 6/3.

4.06 od godz. 7:00 do 16:00 Oława ul. Portowa od numeru 3 do 12 oraz obręb działek numer 3, 4.

4.06 od godz. 7:00 do 16:00

Ścinawa Polska: ul. Słoneczna od numeru 3 do 9D i od 19 do 26.

4.06 od godz. 7:00 do 16:00 Miłonów

5.06 od godz. 7:00 do 16:00 Swojków

5.06 od godz. 7:00 do 16:00 Chwałowice ul. Słowackiego dz. 10/5 i działki przyległe. Gm. Jelcz-Laskowice.

7.06 od godz. 8:00 do 14:00 Domaniów: 27, 28, 30, 35, od numeru 53 do 80 oraz od 126 do 135.

11.06 od godz. 7:00 do 17:00 Domaniów: 27, 28, 30, 35, od numeru 53 do 80 oraz od 126 do 135.

12.06 od godz. 7:00 do 17:00 powiat polkowicki miejscowości Przemków ul. Głogowska od nr. 35 do 40 - brak prądu

7.06 od godz. 9:00 do 12:00 miejscowości Kaźmierzów od nr 1 do nr 1A, od nr 17 do nr 34, dz. nr 184/18 - brak prądu

11.06 od godz. 8:00 do 16:00

miejscowości Raków: cała wioska - brak prądu

13.06 od godz. 8:00 do 15:00 powiat strzeliński Wiązów: ul. Ogrodowa, ul. Spacerowa, ul. Strzelińska od numeru 4 do 26, ul. Plac Wolności od numeru 1 do 4 oraz obręb działek numer 51/14,15, 51/18/19.

4.06 od godz. 7:00 do 16:00

Księżyce

4.06 od godz. 7:00 do 16:00 Biały Kościół: obręb działek numer 70/1.

5.06 od godz. 7:00 do 16:00 Trześnia.

10.06 od godz. 7:00 do 16:00 Pławna: ul. Sosnowa, ul. Strzelińska 7, ul. Kasztanowa, oraz obręb działek numer 141, 142, 181, 71/3 151, 162, 163/1, 140, 141, 138, 303, Dino

10.06 od godz. 7:00 do 16:00 Szczawin: ul. Szafirowa, Kryształowa, Bursztynowa, Diamentowa, Szmaragdowa,

Turkusowa od numeru 1 do 15, 40, 34, Aleja Lipowa od numeru 75 do 87, Koralowa od numeru 17 do 29 oraz obręb działek numer 260/9,10, 214/3, 232/4.

12.06 od godz. 5:00 do 22:00 Górzec: 1a, 2, 3, 32, 31, od numeru 39 do 52.

12.06 od godz. 5:00 do 22:00 Szczawin: ul. Szafirowa, Kryształowa, Bursztynowa, Diamentowa, Szmaragdowa,

Turkusowa od numeru 1 do 15, 40, 34, Aleja Lipowa od numeru 75 do 87, Koralowa od numeru 17 do 29 oraz obręb działek numer 260/9,10, 214/3, 232/4. 13.06 od godz. 7:00 do 22:00 Górzec: 1a, 2, 3, 32, 31, od numeru 39 do 52.

13.06 od godz. 7:00 do 22:00 powiat trzebnicki Żmigród ul. Willowa

4.06 od godz. 7:00 do 15:00 Brzyków.

4.06 od godz. 7:30 do 9:00 Brzyków.

4.06 od godz. 13:00 do 14:00 Żmigród ul. Willowa

5.06 od godz. 7:00 do 15:00 Domanowice.

5.06 od godz. 7:30 do 9:00

Domanowice dz.495/1-4.

5.06 od godz. 9:00 do 16:00 Głębowice bloki 1/I,1/II,2/I,2/II,3/I,3/II,61,4/I,4/II.

5.06 od godz. 10:00 do 17:00 Domanowice.

5.06 od godz. 16:00 do 17:00

Piotrkowiczki.

6.06 od godz. 7:30 do 9:00 Piotrkowiczki.

6.06 od godz. 16:00 do 19:00 Psary ul. Rzemieślnicza, Długa, Rakowska, Parkowa.

7.06 od godz. 8:00 do 10:00 Psary ul. Parkowa, Rakowska, Długa

7.06 od godz. 10:00 do 14:00 Psary ul. Rzemieślnicza, Długa, Rakowska, Parkowa.

7.06 od godz. 14:00 do 16:00 Sucha Wielka.

11.06 od godz. 7:30 do 15:00 Kędzie, Łabaszka.

11.06 od godz. 9:00 do 13:00 Psary ul. Głowna, Polna, Długa, Willowa.

12.06 od godz. 7:30 do 9:30 Psary ul. Głowna, Polna, Długa, Willowa.

12.06 od godz. 13:00 do 15:00

Brzezie.

13.06 od godz. 7:30 do 19:00 Ujeździec Mały.

14.06 od godz. 9:00 do 15:00 powiat wałbrzyski Gostków ulica: Główna 15, Osiedle dz. nr 123/1, 123/3

7.06 od godz. 9:00 do 13:00 powiat wołowski Głebowice 1-54.

5.06 od godz. 8:00 do 19:00 Trzcinica

5.06 od godz. 8:00 do 19:00 Nieszkowice

5.06 od godz. 8:00 do 19:00 Brzeg Dolny ul. Podwale, Kolejowa.

6.06 od godz. 7:30 do 9:00 Brzeg Dolny ul. Podwale, Kolejowa 23

6.06 od godz. 9:00 do 17:00 Brzeg Dolny ul. Podwale, Kolejowa.

6.06 od godz. 17:00 do 19:00 Wołów ul. Batalionów Chłopskich, Kupiecka, Armii Krajowej, Ułanów Krechowieckich, Stanisława Staszica, Marii Konopnickiej 1-16, Trzebnicka 6 (hala OSiR), 8, 10, 12.

7.06 od godz. 7:30 do 18:00

Iwno, Małowice.

10.06 od godz. 8:00 do 15:00 Wrzeszów

10.06 od godz. 9:00 do 12:00 Wołów ul. Wileńska, Krótka, Sikorskiego, Urocza, Piłsudskiego 19-21a, Inwalidów Wojennych 3-24,(Dom Kultury, Biblioteka, Przychodnia Mamamedica, Przedszkole, szkoła Specjalna

11.06 od godz. 9:00 do 13:00

Uskorz Wielki, Wołów Centrala nasienna, ul. Objazdowa 10,Garwolska 10,12,14,Uskorz Mały23-27.

11.06 od godz. 9:00 do 16:00 Wińsko sklep "DINO" ,ul. Słoneczna 3-33, Mickiewicza 46, Witosa 3-17, Zachodnia 1-2.

12.06 od godz. 7:30 do 9:00 Wińsko sklep "DINO" ,ul. Słoneczna 3-33, Mickiewicza 46, Witosa 3-17, Zachodnia 1-2.

12.06 od godz. 15:00 do 17:00 Mojęcice ul. Główna 1-16, Jasna, Krótka, Długa 1-3e, Osiedlowa (SUW Osiedlowa)

13.06 od godz. 7:30 do 18:00 Brzeg Dolny ul. Wyspiańskiego 16 sklepy, Jesinowa 38, 38a.

14.06 od godz. 7:30 do 18:00

Pierusza

14.06 od godz. 9:00 do 17:00 Warzęgowo 2-12;18-38 a.

17.06 od godz. 9:00 do 17:00 Wińsko ul. Wschodnia, Sadowa, Mickiewicza 19-56, 8-Maja, Widokowa dz. 7/2.

18.06 od godz. 9:00 do 17:00 Mysłoszów, Rudawa, Smogorzów.

19.06 od godz. 7:30 do 9:00 Stryjno.

19.06 od godz. 7:30 do 19:00 Brzózka.

19.06 od godz. 9:00 do 17:00 Mysłoszów, Rudawa, Smogorzów.

19.06 od godz. 16:00 do 18:00 Straszowice, Żychlin, Straszowice SUW.

20.06 od godz. 9:00 do 17:00 powiat wrocławski Mokronos Górny ul. Klonowa

4.06 od godz. 7:00 do 16:00 Mokronos Dolny ul. Parkowa od numeru 17 do 19, oraz nr 45 Sad.

4.06 od godz. 7:00 do 16:00 Nadolice Wielkie ul. Rzeczna, Wrzosowa, Jabłoniowa, Cicha, Stawowa, Ogrodowa, Poprzeczna, Jeszkowicka, Miodowa, Kościół, Wrocławska od nr 13 do 93, Słoneczna, Kolarska, Radosna, Truskawkowa, Wesoła, Sportowa, Fiołkowa, Krzykowska dz. 132/22, dz. 204/5, Cmentarz, Przepompownia, Jarzębinowa, Olchowa, Wierzbowa, Topolowa, Brzozowa, Grabowa, Krótka, Miodowa i działki przyległe. Gm. Czernica.

4.06 od godz. 7:00 do 9:00

Nadolice Wielkie ul. Krzykowska od nr 16 do 30, Myśliwska, Muflonowa, Żubrza, Lisia, Bażantowa, Bobrza, Łowiecka, Niedźwiedzia i działki przyległe. Gm. Czernica.

4.06 od godz. 7:00 do 9:00 Kiełczów ul. Wrocławska od nr 65 do 67A, Szkolna 2, 3. Gm. Długołęka.

4.06 od godz. 8:00 do 14:00 Ramiszów od nr 9 do 38, dz. 20/1, 75/8, 107, 118/5, 120, 125/12, 127/20,21. Gm. Długołęka.

4.06 od godz. 8:00 do 14:00 Nadolice Wielkie ul. Rzeczna, Wrzosowa, Jabłoniowa, Cicha, Stawowa, Ogrodowa, Poprzeczna, Jeszkowicka, Miodowa, Kościół, Wrocławska od nr 13 do 93, Słoneczna, Kolarska, Radosna, Truskawkowa, Wesoła, Sportowa, Fiołkowa, Krzykowska dz. 132/22, dz. 204/5, Cmentarz, Przepompownia, Jarzębinowa, Olchowa, Wierzbowa, Topolowa, Brzozowa, Grabowa, Krótka, Miodowa i działki przyległe. Gm. Czernica.

4.06 od godz. 15:00 do 19:00

Nadolice Wielkie ul. Krzykowska od nr 16 do 30, Myśliwska, Muflonowa, Żubrza, Lisia, Bażantowa, Bobrza, Łowiecka, Niedźwiedzia i działki przyległe. Gm. Czernica.

4.06 od godz. 15:00 do 19:00 Tyniec Mały: ul. Pszenna 1, 2, 4,Domasławska 60 oraz obręb działek numer 363/3, 364/19.

5.06 od godz. 7:00 do 16:00 Bogdaszowice: ul. Chmielna, Łąkowa, Tęczowa, Główna 62, Jesionowa, Jutrzenki, Truskawkowa, Ziołowa, Brzoskwiniowa, Olchowa, Torfowa, Malinowa, Jagodowa.

5.06 od godz. 7:00 do 16:00 Śliwice ul. Jodłowa 20A, dz. 85/6,7 i działki przyległe. Gm. Długołęka.

5.06 od godz. 8:00 do 14:00 Mokronos Górny: ul. Topolowa, Konwaliowa, Kwiatowa, Kaktusowa, Maków, Azaliowa, Narcyzowa, Róż, Kameliowa, Maków, Fiołkowa.

6.06 od godz. 7:00 do 16:00 Kiełczów ul. Wrocławska od nr 91 do 142, 146, dz. 221/1, dz. 221/8, Sezamkowa, Boczna, Kamienna, Zgodna, Południowa od nr 17 do 21, od nr 34 do 42, Akacjowa 85A, 85C, od nr 87 do 92, Polna 68, dz. 167/3. Piecowice ul. Wrocławska dz. 106/4, dz. 117/2 i działki przyległe. Gm. Długołęka.

6.06 od godz. 8:00 do 10:00

Kiełczów ul. Wrocławska 146, dz. 212/1, Akacjowa 85A, 85c, od nr 87 do 92, Polna 68, dz. 167/3. Piecowice ul. Wrocławska dz. 106/4, dz. 117/2 i działki przyległe. Gm. Długołęka.

6.06 od godz. 9:00 do 18:00 Tyniec nad Ślęzą: ul. Szkolna, Plac wyzwolenia, Słoneczna, Sosnowa, Markowa, Ślężańska, Ogrodowa oraz obręb działek numer 306.

7.06 od godz. 7:00 do 16:00 Małuszów: ul. Sportowa oraz obręb działek numer 119/4.

7.06 od godz. 7:00 do 16:00 Jeszkowice ul. Radosna, Parkowa, Akacjowa, Główna od nr 40 do 59, od nr 61 do 69 nieparzyste, Słoneczna od nr 1 do 4, 12, 18, dz. 185/3. Gm. Czernica.

7.06 od godz. 8:00 do 14:00 Kąty Wrocławskie: ul. Wrocławska 52 oraz obręb działek numer 6, 9/1.

10.06 od godz. 7:00 do 16:00

Bogdaszowice: ul. Leśna oraz obręb działek numer 386/2, 576/2.

10.06 od godz. 7:00 do 16:00 Zachowice ul. Słoneczna, Spacerowa, obręb działek numer 416/7, ul. Piwna od numeru 16 do 18, Leśna, Wiśniowa.

10.06 od godz. 7:00 do 16:00 Ratowice ul. Poprzeczna, Lawendowa, Orzechowa, Cisowa, Makowa, Wrocławska od nr 1 do 27, Chabrowa 35 i działki przyległe. Gm. Czernica.

10.06 od godz. 8:00 do 11:00 Kiełczów ul. Słoneczna, Makowa, Cisowa, Południowa od nr 4 do 9D, dz. 306/8, Cyprysowa od nr 2 do 6B, od nr 7 do 7B, od nr 8 do 12N i działki przyległe. Gm. Długołęka.

10.06 od godz. 11:30 do 15:00 Mietków: Oczyszczalnia oraz stacja pomiarowa INSTYTUTU METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

11.06 od godz. 7:00 do 16:00

Iwiny: Malinowa 11 i od 26 do 32 oraz dz.537 i dz.288/8.

11.06 od godz. 7:00 do 16:00 Żerniki Wrocławskie: Jesienna 15 oraz dz.217/22.

11.06 od godz. 7:00 do 16:00 Chrząstawa Mała ul. Rzemieślnicza, Kolejowa, Stawowa, Rodzinna, Cicha, Strumykowa, Wrocławska od nr 1 do 63, dz. 106/5-18 i działki przyległe. Gm. Czernica.

11.06 od godz. 8:00 do 14:00 Sulistrowice ul. Magiczna. Łagodna.

12.06 od godz. 7:00 do 16:00 Bielany Wrocławskie: Malinowa 12 i 13, Agrestowa od 13 do 25 i od 12 do 22.

12.06 od godz. 7:00 do 16:00 Siechnice: Prawocińska od 2 do 8 oraz dz.18/7, Fabryczna od 1 do 11 i od 2 do 14, Powstańców Śląskich od 17 do 39g i od 24 do 38a oraz dz.771/1, dz.771/3, dz.771/5, dz.771/7, dz.771/2, dz.771/8 i dz.771/9, Szkolna od 1 do 1a i od 2 do 4, Kościelna od 1 do 13 i od 6 do 12 oraz Kościół i plebania, Zacisze, Henryka III-go 11a, Piłsudskiego od 17-do 21 nieparzyste oraz dz.548/17, Jana Pawła II-go od 25-do 29 i 12, Sportowa 12.

12.06 od godz. 7:00 do 16:00

Kamieniec Wrocławski ul. Kolejowa od nr 63 do 65, Leszczynowa, Podhalańska. Dobrzykowice ul. Kolejowa 1, 2 i działki przyległe. Gm. Czernica.

12.06 od godz. 8:00 do 14:00 Kotowice: Podwalna od 39 do 51, 50 i od 90 do 92 oraz dz.205/2, dz.205/4 i dz.456.

14.06 od godz. 7:00 do 16:00 powiat zgorzelecki Bogatynia, ul. Kusocińskiego od 1 do 17 nieparzyste, Reymonta, Żołnierzy Niezłomnych, Okrzei, Wyszyńskiego, Św. Jana Pawła II.

4.06 od godz. 9:00 do 12:00

Studniska Górne, od 3 do 9, 36 do 43, 96 do 108.

5.06 od godz. 8:30 do 14:00 Studniska Górne, od 3 do 9, 36 do 43, 96 do 108.

6.06 od godz. 8:30 do 14:00 Wrociszów Dolny Kolonia, 11, 11A.

7.06 od godz. 8:30 do 13:30

powiat złotoryjski Lubiechowa - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

6.06 od godz. 8:00 do 10:00 Lubiechowa - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

6.06 od godz. 18:00 do 20:00 Lubiechowa

6.06 od godz. 18:00 do 20:00 miejscowości Wilków stacja LGC71993 PV Wilków - brak prądu

10.06 od godz. 8:00 do 16:00 miejscowości Wilków stacja LGC71990 - brak prądu

11.06 od godz. 8:00 do 16:00 powiat ząbkowicki Budzów od numeru 155 do numeru 177 i od numeru 120 do numeru 146

4.06 od godz. 7:30 do 15:30 powiat średzki Kulin, Rakoszyce, Gozdawa

4.06 od godz. 7:00 do 16:00 Słup

5.06 od godz. 7:00 do 16:00 Lubiatów, Zabór Mały, Zabór Wielki.

5.06 od godz. 7:00 do 16:00

Wilkszyn: Św. Krzysztofa, Św. Jadwigi, Św. Piotra, Wiśniogórksa, Pod Lasem.

6.06 od godz. 7:00 do 16:00 Paździorno

7.06 od godz. 7:00 do 16:00 Środa Śląska: ul. Klonowa, Akacjowa, Jaśminowa, Kolejowa i przyległe do nich.

7.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wilkszyn: ul. Pod lasem, Poziomkowa, Pogodna, Jagodowa, Szczęśliwa, Różana, Leśna, Łąkowa, Truskawkowa i wszystkie do nich przyległe

11.06 od godz. 7:00 do 14:00 Budziszów Średzki: od skrzyżowania w kierunku Sikorzyc

11.06 od godz. 7:00 do 16:00

powiat świdnicki Marcinowice: ul. Kolejowa od 1 do 18, 20, 22, 24, dz. nr 116/1, dz. nr 109/2, dz. nr 147/3, dz. nr 147/4, ul. Spółdzielcza cała, ul. Świdnicka 5a, 5b, 5c, 5d, ul. Piekarska 5, Zebrzydów: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, dz._49/4, dz._73/1, dz._76/2, dz._81/2, WBW10229 R-Skiold/457 (Pszenno ul. Wiejska 2), WBW10109 R-JAKMON Chwałków.

4.06 od godz. 8:00 do 11:00

Dobromierz ulica: Cmentarna Warsztaty

4.06 od godz. 9:00 do 14:00 Dobromierz ulica: Chrobrego Działka 355/42;43, 355/61;62, 355/4;5, 355/31;32, Zaplecze zbiornika

5.06 od godz. 9:00 do 14:00 Marcinowice: ul. Kolejowa od 1 do 18, 20, 22, 24, dz. nr 116/1, dz. nr 109/2, dz. nr 147/3, dz. nr 147/4, ul. Spółdzielcza cała, ul. Świdnicka 5a, 5b, 5c, 5d, ul. Piekarska 5, Zebrzydów: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, dz._49/4, dz._73/1, dz._76/2, dz._81/2, WBW10229 R-Skiold/457 (Pszenno ul. Wiejska 2), WBW10109 R-JAKMON Chwałków.

5.06 od godz. 16:00 do 18:00 Strzegom, wyłączenia 1) ul. Zielona cała, ul. Armii Krajowej 23, dz. 896, dz. 898.

2) Rybna 7-11 i 39, 12-16, 28-38, dz. 39/45, ul. 3 Maja . 4) Czarna 8-10, Kasztelańska 3-13,6-12. 5) Morska 5.

6.06 od godz. 8:30 do 13:00

Mrowiny, WBW10199 R-PKP Mrowiny, WBW10380 PV Żarów.

6.06 od godz. 9:00 do 11:00 Strzegom ul. Zielona cała, ul. Armii Krajowej 23.

6.06 od godz. 9:00 do 13:00 Pietrzyków od 6 do 10

6.06 od godz. 9:00 do 14:00

Świdnica ulice: Bystrzycka 7, Kraszowicka od 1 do 26, Zakole

7.06 od godz. 8:00 do 13:00 Olszany Dawny PGR, Olszany nr 72, 72a, 73, 74, 75.

7.06 od godz. 9:00 do 12:00 Strzegom ul. Kasztelańska 2–6A, Bracka, Czarna,

10.06 od godz. 8:00 do 17:00 Strzegom ul. Bracka 1 - 7 oraz numery nieparzyste od 9 do 25, ul. Olszańska 1A

10.06 od godz. 8:00 do 17:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

