Czy będą wyłączenia prądu 2.02 w dolnośląskim?

Gdzie obecnie (2.02 9:04) nie ma prądu w dolnośląskim?

Wrocław

Wrocław Fabryczna: Mokrzańska od 63 do 71 i od 80 do 86, Chodkiewicza od 5 do 9 nieparzyste, Piołunowa od 1 do 9 i od 2 do 14 oraz dz.11/14, Jerzmanowska od 61 do 63 nieparzyste, Owczarska 15-17 i 76-88, Junacka 22-26 parzyste, Lubiąska 1-5 nieparzyste.

2.02 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Pełczyńska od 9 do 31 i od 4 do 12, Ostowa od 12 do 14 parzyste.

2.02 od godz. 7:00 do 16:00

powiat dzierżoniowski

Dzierżoniów ulica: Podwalna

2.02 od godz. 8:55 do 15:00

powiat kamiennogórski

Kamienna Góra, ul. Zamkowa - oczyszczalnia ścieków.

2.02 od godz. 8:00 do 11:00

powiat karkonoski

Wojcieszyce, ul. Klonowa, Leszczynowa, Hiacyntowa, Krokusowa, Jaśminowa, Irysowa, Cynamonowa, Goździkowa, Cedrowa, Cyprysowa, Szkolna parzyste od 12 do 30, 9, 11, 13, Uzdrowiskowa od 2 do 28 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

2.02 od godz. 8:00 do 10:00