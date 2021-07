Czy będą kosić przy Twojej ulicy? Sprawdź harmonogram koszenia trawy we Wrocławiu

Zarząd Zieleni Miejskiej podał harmonogram koszenia traw we Wrocławiu na najbliższe dni. Czy trawa na Twojej ulicy będzie skoszona? Zobacz na kolejnych slajdach!– Poniższy harmonogram to orientacyjne wskazanie, gdzie w danym czasie planujemy koszenie. Może on jednak ulegać zmianom, a realne miejsca koszeń mogą się, z różnych względów, w tym niezależnych od miasta, różnić od tych zaplanowanych. Na pewno jednak dotrzemy do każdego punktu, który wymaga koszenia – zapewnia Marek Szempliński z Zarządu Zieleni Miejskiej.Prace powinny zakończyć się 30 lipca.Zobacz na kolejnych slajdach, gdzie będzie koszona trawa we Wrocławiu w najbliższym czasie - posłuj się gestami na smartfonie, strzałkami albo myszką

Archwium Polska Press