Czy będą braki prądu 26.12 w dolnośląskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w dolnośląskim 26.12? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 26.12 w dolnośląskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w dolnośląskim.

Gdzie obecnie (26.12 12:03) nie ma prądu w dolnośląskim?

powiat dzierżoniowski Bielawa ulice: Bohaterów Getta 4, 5, Żeromskiego 42b

26.12 od godz. 2:28 do 14:00 Bielawa ulica Bohaterów Getta od nr 4 do nr 8, ul. Żeromskiego 42B, ul. Włókniarzy 3,4,5D.

26.12 od godz. 8:00 do 16:00 powiat kłodzki Goszów ulica Goszów, Bielice ulica Bielice, Stronie Śląskie ulice Zielona, Hutnicza, Krótka, 40-lecia PRL, Morawka, Nadbrzeżna, Polna, Sudecka, Mickiewicza, Kościuszki, Lądek-Zdrój ulice Kolejowa, Kłodzka, Tadeusza Kościuszki, Adama Mickiewicza, Stojków ulica Stójków, Strachocin ulica Strachocin, Karpno ulica Karpno, Stary Gierałtów ulica Stary Gierałtów, Nowy Gierałtów ulica Nowy Gierałtów

26.12 od godz. 10:38 do 15:00

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Wrocław Wrocław Fabryczna: Śnieżna od 20 do 82 i od 23 do 71, Żółta od 5 do 43 i od 8 do 46, Źródlana, Jeleniogórska od 27 do 31a nieparzyste, Skałeczna 2, Jasienicka od 1 do 3a nieparzyste.

3.01 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Azaliowa od 1a do 5b i 2a oraz dz.36/3, dz.50/7, dz.51/1, dz.36/5 i dz.52/1.

3.01 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Buraczana 25 i od 18 do 28.

4.01 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Lipska od 15 do 23a i 36, Ślazowa 2 i dz.18.

4.01 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Kożuchowska od 1 do 9 nieparzyste, Malczewskiego od 1 do 15 i 2.

4.01 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Frezjowa 8 i dz.50/5-6, Hiacyntowa 48 i 59.

5.01 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Zagłoby od 12 do 48 i od 13 do 47, Rozdzieńskiego od 1 do 15 i od 2 do 16, Komeńskiego od 33a do 41b nieparzyste.

5.01 od godz. 7:00 do 16:00

powiat dzierżoniowski Słupice: ul. Leśna 9 oraz obręb działek numer 158/6, 159/3, 161/2, 160/7.

4.01 od godz. 7:00 do 16:00 powiat jaworski Sichów dz. nr 173/3

6.07 od godz. 9:00 do 16:00 powiat legnicki Dunino 2Z, 2W, dz. 16/8-9

23.09 od godz. 8:00 do 14:00 powiat oleśnicki Bystre ul. Ludwikowska dz. 12/5. Gm. Oleśnica.

3.01 od godz. 8:00 do 14:00 Smolna 12A. Gm. Oleśnica.

4.01 od godz. 8:00 do 14:00 Cieśle 43J, dz. 113/4. Gm. Oleśnica.

5.01 od godz. 8:00 do 11:00 Karwiniec ul. Mickiewicza 20A. Gm. Bierutów.

5.01 od godz. 8:00 do 14:00 Cieśle od nr 36 do 39G i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

5.01 od godz. 11:30 do 14:30 powiat oławski Kurzątkowice

4.01 od godz. 7:00 do 16:00

Piskorzówek: 12b, 16a, 21a, od numeru 17 do 36 wraz z wszystkimi pod numerami oraz obręb działek numer 60/2, 63/2, 62/1.

8.01 od godz. 7:00 do 16:00 powiat strzeliński Janowiczki

3.01 od godz. 7:00 do 16:00 Strzelin: ul. Wolności od numeru 11 do 37, ul. Piastowska, ul. Generała Władysława Sikorskiego, ul. Pocztowa od numeru 11 do 17, Centrum Delikatesy, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego od numeru 12 do 26, Carrefour, Inter Apteka, ul. Jana Pawła II 27, 25, 23, 21, Liceum Ogólnokształcące, Stacja Paliw Orlen.

5.01 od godz. 7:00 do 16:00

powiat trzebnicki Dębno.

3.01 od godz. 7:30 do 9:00 Dębno.

3.01 od godz. 15:00 do 17:00 Golędzinów ul. Trzebnicka, Moniuszki, Bacewicz, Lutosławskiego, Chopina, Szymanowskiego, Wieniawskiego.

4.01 od godz. 7:30 do 9:00

Pęgów ul. Obornicka, Główna, Pszenna, Zielona, Piaskowa, Gajowa, Leśna, Pod Lasem, Ogrodowa.

4.01 od godz. 7:30 do 9:00 Pęgów ul. Mickiewicza, Pod Lasem, Zaciszna, Gajowa, Wiśniowa, Polna, Śliwowa. Golędzinów ul. Trzebnicka, Obornicka.

4.01 od godz. 9:00 do 13:00 Golędzinów ul. Trzebnicka, Moniuszki, Bacewicz, Lutosławskiego, Chopina, Szymanowskiego, Wieniawskiego.

4.01 od godz. 13:00 do 14:00 Pęgów ul. Obornicka, Główna, Pszenna, Zielona, Piaskowa, Gajowa, Leśna, Pod Lasem, Ogrodowa.

4.01 od godz. 13:00 do 14:00 Osiek 1

5.01 od godz. 9:00 do 13:00 powiat wrocławski Dobrzykowice ul. Krótka i działki przyległe. Gm. Czernica.

3.01 od godz. 8:00 do 12:00 Borowa ul. Parkowa 25A, dz. 267/5, dz. 262/7,8, dz. 262/2 i działki przyległe. Gm. Długołęka.

3.01 od godz. 8:00 do 14:00 Chrząstawa Wielka ul. Konwaliowa, Tulipanowa, Piaskowa dz. 541/7-9, dz. 542/16 i działki przyległe. Gm. Czernica.

3.01 od godz. 12:30 do 15:00

Domaszczyn ul. Stawowa od nr 1 do 7B, Łąkowa 7D, Wrocławska od nr 45 do 80A, Kwiatowa, Leśna od nr 1 do 2, Fiołkowa od nr 2 do 6, Słoneczna, Spacerowa, Oliwkowa Kościół i działki przyległe. Gm. Długołęka.

4.01 od godz. 8:00 do 14:00 Chrząstawa Mała ul. Polna od nr 5 do 46, dz. 354/1-9, dz. 262/3-16 i działki przyległe. Gm. Czernica.

4.01 od godz. 8:00 do 15:00

Radwanice: Spacerowa 45 oraz dz.1050/1, dz.1044/1 i dz.607/1, Poprzeczna od 23 do 37 nieparzyste.

5.01 od godz. 7:00 do 16:00 powiat świdnicki Stacja transformatorowa WBW10360 (R-DONGSUNG) oraz stacja transformatorowa WBW10318 (R-KCP).

29.12 od godz. 8:00 do 16:00 Stacja transformatorowa WBW10360 (R-DONGSUNG) oraz stacja transformatorowa WBW10318 (R-KCP).

29.12 od godz. 12:00 do 21:00

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Wideo Pułkownik Kultury przejmuje media publiczne w Polsce!