Czy będą braki prądu 15.03 w dolnośląskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

"Wałbrzych ul.: 11 go Listopada 20, 22, 24, Kombatantów 3, 5, 2, 4, 6, 8, 12, 14A, 20, Batorego 86, 97, 97A, 99, 82 a b c, 84 c, Morcinka 2, 4, 6, 8, 10, 12, działka 76/2. 19.03 od godz. 9:00 do 12:00

Jelenia Góra, ul. Wzgórze Wandy parzyste od 8 do 30, nieparzyste 13, 17, 19, od 25 do 37. 19.03 od godz. 8:00 do 14:00

Wrocław Fabryczna: Młodzieżowa 1, Mokrzańska od 35 do 55 nieparzyste. 18.03 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Stare Miasto: pl. Nowy Targ 22, Podwale od 45 do 47 i 46, Czysta od 1 do 5 i od 2 do 4 oraz dz.53/2. 18.03 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Malczewskiego 2 i od 11 do 15, Kożuchowska od 5 do 9 i 6. 18.03 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Brzoskwiniowa od 4 do 4d, Nenckiego od 15 do 29 nieparzyste. 20.03 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Kozia dz.1/1, Północna od 15 do 19 nieparzyste. 20.03 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Stare Miasto: Rynek od 14 do 28 i od 15 do 27, Sukiennice od 9 do 11 i od 10 do 12. 19.03 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Koreańska od 2 do 28 i od 15 do 33, pl. Indyjski, Nepalska, Ułańska 2 i od 48 do 78 parzyste, Obrońców Poczty Gdańskiej 19 i od 58 do 112. 19.03 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Szwajcarska od 5 do 7 i od 13 do 15. 19.03 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Buraczana 25 i od 26 do 28. 21.03 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Kozia dz.1/1, Północna od 15 do 19 nieparzyste. 21.03 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Krzywoustego od 172 do 176 i 290 parzyste oraz dz.3/1 i dz.3/7. 20.03 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Gimnazjalna od 3 do 45 i od 8 do 52, Bagatela od 5 do 21 i od 6 do 22, Fortowa 6, Torfowa, Sołtysowicka ogródki działkowe "Podgrodzie", Kiełczowska od 57 do 79 nieparzyste, Inflancka od 1 do 5 nieparzyste. 21.03 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Stare Miasto: Tęczowa od 44 do 50 parzyste.

21.03 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Cichociemnych dz.1/133, dz.31/2.

22.03 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Lekcyjna od 7 do 7b, od 57 do 59 i od 96 do 98, Redycka od 30 do 32d, od 75 do 137 i od 94 do 136 oraz dz.6 i poligon wojskowy, Czytankowa dz.330/1, Bagatela dz.117/7 i dz.118/9, Ałunowa 14c i od 20 do 30 parzyste oraz dz.27 i dz.26/7, Starościńska od 19 do 27 i od 26 do 34.

22.03 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Monte Cassino od 16 do 18 parzyste, Smętna 1 i od 4 do 18 oraz kaplica cmentarna.

22.03 od godz. 7:00 do 16:00