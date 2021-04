Czwarta fala zakażeń? Wiemy od czego będzie to zależało

We Wrocławiu 200 tysięcy osób zaszczepiło się na koronawirusa

Od końca grudnia na Dolnym Śląsku zaszczepiono przeszło 615 tysięcy osób przynajmniej jedną dawką. To przeszło 20 procent mieszkańców naszego regionu. W takim tempie na zbiorową odporność czekalibyśmy do przyszłego roku. Na szczęście akcja szczepień bardzo przyspiesza. Jeśli codziennie szczepiłoby się u nas tyle osób co w czwartek, to latem moglibyśmy czuć się bezpieczni.