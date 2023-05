Czterdzieści lat minęło jak jeden dzień – Finał Turnieju Łgarzy

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu organizatorów ze Stowarzyszenia Turnieju Małych Form Satyrycznych oraz pracowników Bogatyńskiego Ośrodka Kultury wieczór kabaretowego łgarstwa można kolejny raz uznać za bardzo udany. Śmiechu było co nie miara za sprawą wymienionych wcześniej kabaretów, ale do łez rozbawił bogatyńską publiczność Tomasz Jachimek, który był gwiazdą wieczoru. Oprawą muzyczną Finału zajął się zespół „Mono Kolektyw” – to muzycy z regionu pochodzący z Bogatyni, Szklarskiej Poręby, Bolesławca i jednej tajemniczej miejscowości, kochający jazz, funk i fusion. Nie można też pominąć prowadzącego Finał i zarazem reżysera imprezy Artura Andrusa, który został wyróżniony przez Jury konkursu „dożywotnim konferansjerem kolejnych finałów Turnieju Łgarzy”. A to stało się za sprawą głosów bogatyńskiej publiczności, która „jakby specjalnie wpłynęła” na decyzję Jury.

A więc – wracając do tegorocznego Finału i zwycięzców – turniej składa się z dwóch konkursów, pierwszy na tekst satyryczny i drugi – na prezentację sceniczną. W konkursie na tekst satyryczny Jury w składzie: Natalia Grzeszczyk, Artur Andrus, Tomasz Jachimek, Krzysztof Piasecki i Stanisław Zygmunt zakwalifikowało do finału następujące teksty: „Motywacje” – Jakuba Bolca, „Eksperyment” – Haliny Bohuty-Stąpel, „Kolejna wywiadówka” – Łukasza Błąda, „Z życia matki” – Klaudii Kurzawskiej, „Ostatnie dni Zemeni” – Michała Waligóry, „Pokój Nieomylnego” – Mirosława Fydrycha, „Dzień ustawowo dobry” – Wojciecha Gawrona, „Zmiany, zmiany” – Witolda Pelki, „Rzeźnik” – Marka Nowaka postanowiło przyznać I miejsce i tytuł Księcia Łgarzy 2023 oraz Statuetkę Złotego Kosy Michałowi Waligórze z Gęzyn za tekst „Ostatnie dni Zemeni”. Drugie miejsce zdobył tekst „Dzień ustawowo dobry” autorstwa Wojciecha Gawrona z Kołobrzegu, a wyróżniono Mirosława Frydrycha z Dąbrowy Górniczej za tekst „Pokój Nieomylnego”.