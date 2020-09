Człowiek z bombą w centrum Wrocławia? Zamknięte Podwale, pirotechnicy w akcji

Czy mężczyzna zatrzymany przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji przy Podwalu we Wrocławiu miał w reklamówce materiały wybuchowe? Tak podejrzewają policjanci, którzy go zatrzymali. Zaraz potem zamknięto Podwale dla ruchu. Po godz. 18 na miejscu pojawili się policyjni pirotechnicy ze specjalistycznym robotem. Akcja może potrwać do godz. 20.00