Część Wrocławia bez Rad Osiedli? Nie ma chętnych do pracy na rzecz lokalnej społeczności

Termin przyjmowaniu zgłoszeń przesunięty

Pierwotnie czas zgłaszania kandydatur w wyborach do Rad Osiedli we Wrocławiu upłynął w miniony poniedziałek (20 września), jednak w związku z niewielkim zainteresowaniem ze strony mieszkańców, zdecydowano o wydłużeniu terminu rejestracji kandydatów do 27 września.

"Są okręgi wyborcze, w których liczba mandatów do obsadzenia jest wyższa o pięć niż liczba zgłoszonych kandydatów. Na 48 osiedli mamy 8, w których brakuje chętnych do startu w wyborach oraz 13, w których liczba kandydatów równa jest liczbie mandatów" – mówi Andrzej Kubica, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej we Wrocławiu.

Z tego powodu komisja wyznaczyła dodatkowy termin - kandydaci na radnych mogą się zgłaszać do 27 września.

Co będzie, gdy chętnych nie będzie?

W sytuacji, gdy liczba kandydatów pozostanie równa liczbie mandatów do obsadzenia, wybory nie zostaną przeprowadzone, a osoby kandydujące automatycznie zostaną radnymi.