Czerwone opaski na oczach pomników we Wrocławiu. O co chodzi?

26 maja organizacje zrzeszone w ramach Okresowej Koalicji rozpoczną akcję społeczną „Otwórz oczy”. Jej symbolem jest czerwona opaska na oczach, którą inicjatorki zamierzają przewiązać oczy postaciom na pomnikach w całej Polsce. We Wrocławiu będzie to Pomnik Anonimowego Przechodnia przy ul. Piłsudskiego. Akcja rozpoczyna się w Dzień Matki, bo, jak tłumaczą jej pomysłodawczynie, "bez menstruacji nie byłoby życia", a kończy się 28 maja, w międzynarodowy Dzień Higieny Menstruacyjnej.

Czerwone opaski mają zwrócić uwagę na problem ubóstwa menstruacyjnego i sprawić, że menstruacja przestanie być tematem tabu. Dzięki oddolnej inicjatywie w 2019 roku w Centrum Praw Kobiet we Wrocławiu pojawiła się pierwsza różowa skrzyneczka wypełniona podpaskami. Takich skrzyneczek w całej Polsce jest już 1000.

"Społeczne tabu wokół menstruacji wywołuje po dziś dzień nieuzasadniony wstyd wśród milionów kobiet na całym świecie. Z cichą marginalizacją menstruacji i edukacji wokół niej borykają się również Polki, wrocławianki, oławianki, oleśniczanki. O miesiączce mówi się za mało, za mało rzetelnie, a to prowadzi do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Nie może być tak, że w XXI wieku dziewczynki opuszczają zajęcia szkolne przez to, że nie mają podpaski. Cieszę się, że powoli to zmieniamy. Dzięki ogólnodostępnym skrzynkom na produkty menstruacyjne, które umieszczamy m.in. w szkołach i instytucjach publicznych, o konieczności dostępu do środków higieny na czas menstruacji jest coraz głośniej. A tabu, kultura wstydu i zażenowania związane z krwawieniem są dziś w odwrocie. To wielka ulga" – mówi Adrianna Klimaszewska z Różowej Skrzyneczki, która weszła w skład Koalicji Okresowej.