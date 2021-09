Czerwcowi emeryci mieli świadczenie mniejsze nawet o 12 proc. niż pozostali. Wreszcie się to zmieni

Dlaczego tzw. emerytury czerwcowe były mniej korzystne dla emerytów? Wszystko przez obowiązujące dotąd przepisy dotyczące waloryzacji składek i kapitału początkowego oraz subkonta. Waloryzacja roczna ma miejsce w czerwcu i obejmuje składki wpłacone do stycznia. Z wyliczeń ZUS, wynika że emerytura czerwcowa byłaby niższa od majowej o ok. 5 proc. oraz o 12 proc. od lipcowej

W poprzednich latach, osoby urodzone w czerwcu, które chciały przejść od razu po uzyskaniu wieku emerytalnego na emeryturę, często wstrzymywały się ze złożeniem wniosku do lipca. Co prawda składając wniosek w lipcu nie miały wypłacanej emerytury za czerwiec, ale co miesiąc otrzymywały podwyższoną emeryturę z uwagi na korzystny sposób waloryzacji składek. Różnica w wysokości emerytury, o którą wnioskowano w lipcu w stosunku do wysokości, o którą wnioskowano w czerwcu czasami wynosiła nawet o 12 proc. od lipcowej a to oznaczało, że wypłata była niższa nawet o kilkaset złotych miesięcznie.