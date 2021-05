Czerczesow przed Polska - Rosja: Kiedy ja prowadziłem Legię, to jej piłkarze grali w reprezentacji

- Najwyraźniej nikt na to nie zasłużył. Kiedy ja prowadziłem Legię, to jej piłkarze grali w reprezentacji Polski. - rzucił w swoim stylu Czerczesow.

Reprezentacja Rosji do mistrzostw Europy przygotowuje się w Austrii. Mecz z Polską jest ważnym sprawdzianem, dlatego samolot z kadrą „Sbornej” wylądował we Wrocławiu już w poniedziałek. Rosjanie zatrzymali się w usytuowanym w centrum hotelu Monopol. Często korzystała z niego reprezentacja Polski.

W Polsce Czerczesow dał się poznać jako trener, który nie oszczędzał swoich piłkarzy. Ci często skarżyli się na ciężkie treningi, ale zapytany o to, czy w reprezentacji Rosji stosuje te same metody, odpowiedział wskazując na siedzącego obok Rifata Żemaletdinowa: Czy on wygląda na człowieka zmęczonego ciężką pracą!? - powiedział wywołując uśmiech na twarzach dziennikarzy.

Czerczesow pochwalił także grających na co dzień w Moskwie Grzegorza Krychowiaka i Macieja Rybusa. - Krychowiak był liderem Lokomotiwu w minionym sezonie i to zasługuje na uznanie. „Rybka” to złoty chłopak, prowadziłem go jako trener i kupowałem do klubu, który prowadziłem - podsumował.