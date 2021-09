Czas na winobranie. Oto najciekawsze winnice na Dolnym Śląsku

Wino kojarzymy przede wszystkim z Francją, Włochami, Hiszpanią, Gruzją czy Portugalią. Tymczasem winiarstwo rozwija się dynamicznie także u nas - nad Odrą. Na Dolnym Śląsku doliczyliśmy się już 55 winnic (w całej Polsce jest ich ponad pół tysiąca). Okazuje się, że nasz region, a w szczególności okolice Wrocławia, Ślęży i Trzebnicy, to najlepsze miejsce do uprawy winorośli w naszym kraju. Wrocław to biegun ciepła Polski latem, ale jednocześnie w miarę łagodne zimy, odpowiednia ilość opadów, ukształtowanie terenu i gleby. Na Dolnym Śląsku mamy szczególnie dużo producentów stawiających na vitis viniferę, czyli odmiany szlachetne, takie jak riesling czy pinot noir.



Jako że mamy czas winobrania, zapraszamy czytelników na wycieczkę po najciekawszych wrocławskich winnicach, organizujących degustacje, warsztaty i pokazy.