Czarny dym koło Stadionu Wrocław. Co tam się dzieje?

Wrocławska AWF zadba o zdrowie dolnośląskich uczniów

Wychwycić kłopoty zdrowotne wywołane przez Covid. Nadrobić braki fizyczne młodzieży związane z brakiem aktywności fizycznej w czasie pandemii. Nauczyć się rozmawiać z uczniami, których psychika często ucierpiała przez ostatnie miesiące. M.in. takich w czasie rzeczy dowiadują się nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej z Dolnego Śląska i Opolszczyzny w czasie szkoleń organizowanych przez Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Jaki skutek powinno to przynieść, tłumaczy dr Ireneusz Cichy, prorektor do spraw organizacyjnych i współpracy z otoczeniem wrocławskiej AWF, kierownik Zakładu Zespołowych Gier Sportowych tej uczelni w rozmowie z Maciejem Sasem.