Czarna lista Mennicy Polskiej. Jak na nią nie trafić, co oznaczają komunikaty na kasowniku?

Prywatna firma Mennica Polska obsługuje system sprzedaży biletów w pojazdach wrocławskiego MPK. W teorii system jest wygodny: po wejściu do autobusu czy tramwaju pasażer wybiera na kasowniku rodzaj biletu, przykłada kartę płatniczą lub telefon z odpowiednią aplikacją i gotowe.W praktyce jednak może zaistnieć wiele czynników, które taką transakcję zakłócą. Płatności i kontrole realizowane są bezprzewodowo, system łączy się z bankiem, prawidłowo musi zadziałać terminal w pojeździe, czytnik kontrolera, aplikacja w telefonie, porcja informacji musi zostać przez bank autoryzowana itp.Systemowi zdarzają się błędy. I chociaż urząd miasta, który zawarł umowę z Mennicą na świadczenie usługi przekonuje, że takich błędnych księgowań jest ułamek procenta, to jednak przy liczbie realizowanych transakcji kłopoty dotykają tysięcy transakcji i ludzi, którzy, chociaż przekonują, że komunikat "Miłej podróży" zobaczyli, dostają mandat za brak biletu.Kontrolerzy wskazują również sposób odwołania od nałożonej kary. Chociaż stroną umowy z Mennicą jest miasto, odwołanie należy adresować do MPK. Przewoźnik, jeśli nie akceptuje odwołania, a wezwanie do zapłaty jest bezskuteczne, kieruje sprawę do sądu.W sądzie zatem z MPK spotka się jeden z wrocławian, który chce udowodnić, że przewoźnik czerpie korzyści z wadliwego systemu. Inny mieszkaniec stolicy Dolnego Śląska zbiera pasażerów, którzy zostali ukarani, chociaż zapłacili za bilet. Razem chcą złożyć pozew zbiorowy przeciw miastu, bo w tym przypadku MPK wskazało miasto, jako stronę umowy z Mennicą Polską.Mennica Polska przekonuje, że system jest skomplikowany, ale sprawny, a każdą reklamację dokładnie rozpatruje. Apeluje do pasażerów, by dokładnie przyglądali się komunikatom wyświetlanym na ekranie kasownika i telefonu.

Janusz WóJtowicz / Polska Press Grupa