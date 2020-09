Cyrk przyjeżdża do Wrocławia. Wybuchła awantura

Cyrk Arena zapowiada dwa występy w najbliższą niedzielę we Wrocławiu na terenie wynajętym od Spółdzielni Mieszkaniowej im. Bolesława Krzywoustego. Ekolodzy i obrońcy zwierząt zapowiadają protesty. Wzywają, by wysyłać do prezesa spółdzielni prośby o wycofanie zgody na występ. Z jej prezesem rozmawiał wiceprezydent Sebastian Lorenc. Usłyszał, że za późno na odwoływanie występu, a w przyszłym roku spółdzielnia zastanowi się czy udostępniać swój teren „Arenie”